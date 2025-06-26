ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:
Εκτελεστικά μέλη
- Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
- Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
- Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
- Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
- Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη
- Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
- Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη
- Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
- Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
- Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
- Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος
Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 25η Ιουνίου 2028.