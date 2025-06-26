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ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις
19:32 - 26 Ιουν 2025

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ανακοίνωσε πως εξέλεξε νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και τα 4 ανεξάρτητα μέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. 

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

Εκτελεστικά μέλη

  • Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
  • Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος
  • Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

  • Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
  • Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

  • Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος
  • Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
  • Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος
  • Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 25η Ιουνίου 2028.

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