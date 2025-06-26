ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ανακοίνωσε πως εξέλεξε νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και τα 4 ανεξάρτητα μέλη που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως: Εκτελεστικά μέλη Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος

Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος

Βασίλειος Μάνεσης του Νικολάου, Σύμβουλος

Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος Μη εκτελεστικά μέλη Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος

Δομνίκη Ναταλία Σίμου - Καλδή του Παναγιώτη, Σύμβουλος Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη Ζήσιμος Δανιήλ Μαντάς του Παναγιώτη, Σύμβουλος

Ελένη Γιαννίρη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος

Σμαραγδή Αθανασάκου του Γεωργίου, Σύμβουλος

Νικόλαος Γεωργιάδης του Ηρακλή, Σύμβουλος Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 25η Ιουνίου 2028.