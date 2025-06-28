ΣΥΡΙΖΑ: Τι Πλεύρης τι Βορίδης, επιμένει ακροδεξιά ο Μητσοτάκης

«Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου», σημειώνει σε ανάρτησή του ο τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Ψυχογιός, μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησης του κ. Πλεύρη στο υπουργείο Μετανάστευσης.

«Η ακροδεξιά γραμμή Μητσοτάκη συνεχίζεται απαρέγκλιτα με την τοποθέτηση Πλεύρη στη θέση Βορίδη», προσθέτει, «μια απάνθρωπη, αδιέξοδη και τρομακτική γραμμή συνολικά για το πεδίο του προσφυγικού-μεταναστευτικού και την εικόνα της χώρας». Και καταλήγει ο κ. Ψυχογιός:

«Μέσα κι έξω από τη Βουλή θα παλεύουμε πάντα για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων, τη στήριξη της χώρας με αλληλεγγύη από την Ευρώπη, αλλά και για κοινωνίες ισότητας και δικαιοσύνης χωρίς αόρατους ανθρώπους και εξαθλίωση».