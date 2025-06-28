Φάμελλος: Ψηφίζουμε για τη νέα ΚΕ - Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγεννάται

Η απονομιμοποιημένη κυβέρνηση της ΝΔ των σκανδάλων, του πελατειακού κράτους, των καρτέλ, της αισχροκέρδειας και της ανεπαρκούς εξωτερικής πολιτικής θα έχει αντίπαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναγεννάται για να είναι ο πυλώνας της προοδευτικής προοπτικής.

Κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλάζουμε εμείς, για να αλλάξουμε την Ελλάδα!».