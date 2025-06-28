ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τι κρύβουν οι επιλογές Πλεύρη, Θεοχάρη, Ανδριανού και Δερμεντζόπουλου
Πολιτική
15:57 - 28 Ιουν 2025

Τι κρύβουν οι επιλογές Πλεύρη, Θεοχάρη, Ανδριανού και Δερμεντζόπουλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον απόηχο των ανακοινώσεων για τα πρόσωπα που αντικατέστησαν τον κ. Βορίδη και τους τρεις πρώην υφυπουργούς, έρχονται στο προσκήνιο οι πρώτες αναγνώσεις για τις πρωθυπουργικές επιλογές.  

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να διατηρήσει τη γραμμή που εγκαινιάστηκε με την επιλογή του κ. Βορίδη. Ο Θάνος Πλεύρης, ένα πρόσωπο με παρόμοιο πολιτικό προφίλ, εξυπηρετεί αυτόν το στόχο, σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία, εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης προς την Κρήτη.

Μάλιστα, «πρεμιέρα» με το ζήτημα της Λιβύης θα κάνει ο κ. Πλεύρης, αφού θα συνοδεύσει τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης, μαζί με τους ομολόγους του από την Ιταλία και τη Μάλτα στην επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην ανατολική και στη δυτική Λιβύη. Το διακύβευμα της συνάντησης θα είναι να αναζητηθεί φόρμουλα συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Ποιοι είναι οι τρεις υφυπουργοί που μπαίνουν στην κυβέρνηση

Για τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε ένα πρόσωπο με δύο θητείες σε κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Ο Χάρης Θεοχάρης διετέλεσε υπουργός Τουρισμού από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021 και υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρωθυπουργός επιλέγει έναν βουλευτή που προέρχεται από έναν νομό που δίνει έμφαση στην πρωτογενή τομέα. Ο κ. Ανδριανός είναι βουλευτής Αργολίδας. Από τις 25 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015 διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.

Πρώτη παρουσία σε κυβερνητική θέση για τον υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλο. Η επιλογή του κ. Δερμεντζόπουλου, ο οποίος είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχε και γεωγραφικά κριτήρια. Ο κ. Δερμεντζόπουλος είναι βουλευτής Έβρου, με τον ακριτικό νομό να μπαίνει στην ανθρωπογεωγραφία του υπουργικού συμβουλίου, από την οποία απουσίαζε μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό.

Σημειώνεται ότι όλοι θα ορκιστούν τη Δευτέρα (30/6) στις 10 το πρωί και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2025 - 16:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάμελλος: Ψηφίζουμε για τη νέα ΚΕ - Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγεννάται
Πολιτική

Φάμελλος: Ψηφίζουμε για τη νέα ΚΕ - Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγεννάται

Νέος υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης – Στην κυβέρνηση Θεοχάρης, Ανδριανός και Δερμετζόπουλος
Πολιτική

Νέος υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης – Στην κυβέρνηση Θεοχάρης, Ανδριανός και Δερμετζόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά
Πολιτική

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα
Πολιτική

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές
Ανεμοδείκτης

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ