Τι κρύβουν οι επιλογές Πλεύρη, Θεοχάρη, Ανδριανού και Δερμεντζόπουλου

Στον απόηχο των ανακοινώσεων για τα πρόσωπα που αντικατέστησαν τον κ. Βορίδη και τους τρεις πρώην υφυπουργούς, έρχονται στο προσκήνιο οι πρώτες αναγνώσεις για τις πρωθυπουργικές επιλογές.

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να διατηρήσει τη γραμμή που εγκαινιάστηκε με την επιλογή του κ. Βορίδη. Ο Θάνος Πλεύρης, ένα πρόσωπο με παρόμοιο πολιτικό προφίλ, εξυπηρετεί αυτόν το στόχο, σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία, εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης προς την Κρήτη.

Μάλιστα, «πρεμιέρα» με το ζήτημα της Λιβύης θα κάνει ο κ. Πλεύρης, αφού θα συνοδεύσει τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης, μαζί με τους ομολόγους του από την Ιταλία και τη Μάλτα στην επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην ανατολική και στη δυτική Λιβύη. Το διακύβευμα της συνάντησης θα είναι να αναζητηθεί φόρμουλα συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Ποιοι είναι οι τρεις υφυπουργοί που μπαίνουν στην κυβέρνηση

Για τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε ένα πρόσωπο με δύο θητείες σε κυβερνητικά χαρτοφυλάκια. Ο Χάρης Θεοχάρης διετέλεσε υπουργός Τουρισμού από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2021 και υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο πρωθυπουργός επιλέγει έναν βουλευτή που προέρχεται από έναν νομό που δίνει έμφαση στην πρωτογενή τομέα. Ο κ. Ανδριανός είναι βουλευτής Αργολίδας. Από τις 25 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015 διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ.

Πρώτη παρουσία σε κυβερνητική θέση για τον υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλο. Η επιλογή του κ. Δερμεντζόπουλου, ο οποίος είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχε και γεωγραφικά κριτήρια. Ο κ. Δερμεντζόπουλος είναι βουλευτής Έβρου, με τον ακριτικό νομό να μπαίνει στην ανθρωπογεωγραφία του υπουργικού συμβουλίου, από την οποία απουσίαζε μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό.