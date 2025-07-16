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Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Προανακριτική είναι ο μόνος δρόμος για την αλήθεια – Έρχεται η ώρα της κάθαρσης
Πολιτική
12:03 - 16 Ιουλ 2025

Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Προανακριτική είναι ο μόνος δρόμος για την αλήθεια – Έρχεται η ώρα της κάθαρσης

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση για τη στάση της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, επιλέγει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση.  

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης των προσώπων που κατονομάζονται στη δικογραφία της Ευρωπαίας Οικονομικής Εισαγγελέως, με την οποία ζητείται η διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Ο κ. Κατρίνης ξεκαθάρισε ότι η αλήθεια για το σκάνδαλο περνάει μόνο μέσα από τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, έχει ήδη καταθέσει πρόταση 102 σελίδων με την οποία ζητείται η διερεύνηση ευθυνών του κ. Βορίδη για συνέργεια σε απιστία κακουργηματικού χαρακτήρα και του κ. Αυγενάκη για ηθική αυτουργία στο ίδιο αδίκημα. Αντιμέτωπη με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση αναζητά πολιτικό καταφύγιο σε μια πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής που ξεκινάει από το 1998, δηλαδή πριν καν συσταθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να αναζητήσει την αλήθεια, προκρίνει τη διάχυση των ευθυνών, φοβούμενη τις εσωκομματικές της ισορροπίες και το πολιτικό κόστος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι το κόμμα του είναι διατεθειμένο να στηρίξει και την πρόταση για Εξεταστική, αν η Νέα Δημοκρατία στηρίξει την πρόταση για την Προανακριτική.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητούσε να κληθούν όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί και πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά. Η άρνηση αυτή, κατά τον κ. Κατρίνη, αποκαλύπτει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επιθυμεί ουσιαστικό έλεγχο και «επειδή έχει την πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει, ψηφίζει ό,τι θέλει, αποφασίζει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, ερμηνεύει ό,τι θέλει».

Ο Μιχάλης Κατρίνης επανέλαβε ότι η ουσία του ζητήματος δεν μπορεί να παρακαμφθεί: υπάρχει δικογραφία, υπάρχουν παραιτήσεις, υπάρχουν κατονομαζόμενα πρόσωπα με πολιτικές θέσεις και ευθύνες.

Παράλληλα, προκάλεσε την κυβέρνηση να συμφωνήσει στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τις σχετικές προτάσεις με τοποθέτηση παραβάν στη Βουλή, ώστε οι βουλευτές να ψηφίσουν ελεύθερα και χωρίς κομματικό έλεγχο, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν σε προηγούμενες περιπτώσεις και κατέληξε λέγοντας ότι «έρχεται η ώρα της αλήθειας και της κάθαρσης».

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