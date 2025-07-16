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Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η πρόωρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου του 2022
Αναλύσεις
11:55 - 16 Ιουλ 2025

Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η πρόωρη εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου του 2022

Reporter.gr Newsroom
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Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ανακοινώνει, σε συνέχεια της από τις 02 Ιουλίου 2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την εξόφληση και παύση διαπραγμάτευσης των ομολογιών του από 12 Ιουλίου 2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το ΚΟΔ), ότι η διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 14η Ιουλίου 2025, με την καταβολή προς τους δικαιούχους:

(i) του μικτού ποσού των οφειλόμενων τόκων για την έκτη Περίοδο Εκτοκισμού,

(ii) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, και

(iii) πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 1,0% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας,

όπως έκαστο ποσό υπολογίσθηκε σύμφωνα με τους όρους του ΚΟΔ και αναλυτικά αναγράφεται στην από 02 Ιουλίου 2025 ανακοίνωση της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, το Χρέος έχει πλήρως αποπληρωθεί και οι Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον όρο 9.4 του Προγράμματος του ΚΟΔ.

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