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Υποχώρησε τον Ιούνιο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία
Οικονομία
11:56 - 16 Ιουλ 2025

Υποχώρησε τον Ιούνιο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στις 107,6 μονάδες (από 110,8 μον. ένα μήνα πριν), σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (108,3 μον.).

Η οικονομία διέρχεται μια περίοδο έντονων αβεβαιοτήτων, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις διεθνείς εξελίξεις, στον εμπορικό προστατευτισμό και στις σχετικές συμφωνίες να επηρεάζονται περισσότερο.

Συνολικά, παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, καταγράφεται προβληματισμός για ενδεχόμενες νέες προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 79,1% τον Απρίλιο (από 74,7% τον Ιανουάριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να ανέρχεται στους 7,2 μήνες από 4,9 μήνες τον Ιανουάριο.

Μικτές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Μάιο. Ειδικότερα, μείωση για τη Μεταποίηση (-1,4%), εντονότερη για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (-7,2%), αλλά άνοδος για τα Ορυχεία-Λατομεία (9,1%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, αύξηση καταγράφηκε στα Βασικά Μέταλλα (21,9%), αλλά υποχώρηση για τα Τρόφιμα (-1,6%) και τα Φαρμακευτικά προϊόντα (-4,8%).

• Το α’ τρίμ. του 2025 η απασχόληση στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 3,3%, στα 418,2 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

• Ενίσχυση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+1,0%, y-o-y), με τους απασχολούμενους να διαμορφώνονται στους 4216,8 χιλ. το α’ τρίμ. του 2025 (+43,4 χιλ. σε σχέση με ένα έτος πριν).

Ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση ανήλθε στις 121,1 μονάδες το α’ τρίμ. του 2025, σημειώνοντας άνοδο 9,8% σε σχέση με ένα έτος πριν.

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