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Η Metlen τιμά τους ανθρώπους της στη νέα καμπάνια «We are METLEN»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:54 - 16 Ιουλ 2025

Η Metlen τιμά τους ανθρώπους της στη νέα καμπάνια «We are METLEN»

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN, μια διεθνής εταιρεία με ελληνική καρδιά, παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια με τίτλο «We are METLEN». 

Με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες, περισσότερους 9.000 εργαζομένους και με 300 σχεδόν έργα σε εξέλιξη παγκοσμίως, η METLEN βρίσκεται σήμερα σε ένα ιστορικό σημείο, καθώς προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, διατηρώντας σταθερά την έδρα της στην Ελλάδα.

Στην πορεία της αυτή πρωταγωνιστές ήταν και είναι πάντα οι άνθρωποί της, οι εργαζόμενοι της METLEN. Σε αυτούς λοιπόν, εστιάζει η νέα καμπάνια, που αποτελούν την καρδιά και την κινητήρια δύναμη της METLEN. Η καμπάνια “We are METLEN” αποτελεί ένα ευχαριστώ στους εργαζόμενους που καθημερινά δίνουν νόημα στο όραμα της εταιρείας, και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε αριθμό, κάθε έργο και κάθε πρόοδο, βρίσκονται άνθρωποι με πάθος, προσήλωση και κοινή κατεύθυνση.

Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο της καμπάνιας: METLEN Energy & Metals | Είμαστε η METLEN

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 11:56
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