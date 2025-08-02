ΠΑΣΟΚ για τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»: Η κυριαρχία και το περιβάλλον δεν διαπραγματεύονται

Το ΠΑΣΟΚ, μέσω των Δημήτρη Μάντζου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, αντιδρά στον τουρκικό χάρτη για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τονίζοντας πως η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.

Στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για φοβικότητα και αυτοπεριορισμό, στο όνομα της αποφυγής εντάσεων. «Η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν τελούν υπό καθεστώς φοβικού αυτοπεριορισµού στο όνομα της "αποφυγής εντάσεων"» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση για τον χάρτη της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την στάση της κυβέρνησης που εξέδωσαν ο Δημήτρη Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Μανώλης Χριστοδουλάκη, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ως εξής: «Η σημερινή καταδικαστέα απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο µέσω της εξαγγελίας δήθεν «θαλάσσιων πάρκων» αμφισβητώντας τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής και αποτύπωση αυτής «επί χάρτου».

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα οφείλει να μην υποχωρήσει και να μην ανεχτεί τις νέες παράνομες τουρκικές πρωτοβουλίες, που αυτονοήτως δεν έχουν καμία νομική ισχύ και δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να µην περιοριστεί σε ανακοινώσεις, αλλά να διεθνοποιήσει άμεσα το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., της UNESCO και του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ως προπέτασμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Ζητάµε, εκ νέου, την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων της Ελλάδας, και σε υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, µε πλήρη επιστηµονική και θεσµική τεκµηρίωση. Η εθνική κυριαρχία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να τελούν υπό καθεστώς φοβικού αυτοπεριορισµού στο όνοµα της “αποφυγής εντάσεων».