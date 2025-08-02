Η κινέζικη JD.com σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξαγορά-μαμούθ της MediaMarkt

Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com κατέθεσε πρόταση εξαγοράς προς τη Ceconomy AG, μητρική εταιρεία των MediaMarkt και Saturn, σε μια κίνηση στρατηγικής εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών.

Η γερμανική εταιρεία λιανικής ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy (CECG.DE) επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για πιθανή εξαγορά της από την κινεζική JD.com (9618.HK), με προσφορά 4,60 ευρώ ανά μετοχή.

Προηγουμένως, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η JD.com πλησιάζει σε απόφαση για την υποβολή πρότασης εξαγοράς της Ceconomy. Η εταιρεία, που είναι ιδιοκτήτρια των αλυσίδων MediaMarkt και Saturn, επιβεβαίωσε τις προχωρημένες συνομιλίες, τονίζοντας όμως ότι δεν έχουν υπογραφεί νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα προχωρήσει η εξαγορά.

Οι βασικοί μέτοχοι της Ceconomy, δηλαδή η οικογένεια Κέλερχαλς και η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου Haniel από το Ντούισμπουργκ, δεν έκαναν άμεσα κάποιο σχόλιο. Το ίδιο έκαναν και οι μικρότεροι μέτοχοι Meridian, Beisheim και Freenet (FNTGn.DE).

Η οικογένεια Κέλερχαλς, ιδρυτές των MediaMarkt και Saturn, κατέχει σχεδόν το 30% των μετοχών της Ceconomy μέσω του επενδυτικού οχήματος Convergenta, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο. Η Haniel διατηρεί περίπου 17%, ενώ το 36,3% των μετοχών της Ceconomy βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Οι επωνυμίες MediaMarkt και Saturn προσφέρουν στην JD.com πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη, καθώς και σε δίκτυο περίπου 1.000 φυσικών καταστημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου απασχολούνται περίπου 50.000 εργαζόμενοι.

Η Ceconomy κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 22,4 δισ. ευρώ για τη χρήση 2023/24, εκ των οποίων 5,1 δισ. ευρώ προήλθαν από τα ηλεκτρονικά της καταστήματα.

Η JD.com, που ανταγωνίζεται την Alibaba (9988.HK) και την Amazon (AMZN.O), είχε εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς της βρετανικής αλυσίδας ηλεκτρονικών Currys πέρυσι, αλλά οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. Το κύριο ενδιαφέρον της JD.com επικεντρωνόταν στο δίκτυο καταστημάτων και αποθηκών της Currys για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ευρώπη, κάτι που προσφέρει και η Ceconomy με αντίστοιχη παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.