ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η κινέζικη JD.com σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξαγορά-μαμούθ της MediaMarkt
Επιχειρήσεις
17:40 - 02 Αυγ 2025

Η κινέζικη JD.com σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για εξαγορά-μαμούθ της MediaMarkt

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου JD.com κατέθεσε πρόταση εξαγοράς προς τη Ceconomy AG, μητρική εταιρεία των MediaMarkt και Saturn, σε μια κίνηση στρατηγικής εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών.

Η γερμανική εταιρεία λιανικής ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy (CECG.DE) επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για πιθανή εξαγορά της από την κινεζική JD.com (9618.HK), με προσφορά 4,60 ευρώ ανά μετοχή.

Προηγουμένως, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η JD.com πλησιάζει σε απόφαση για την υποβολή πρότασης εξαγοράς της Ceconomy. Η εταιρεία, που είναι ιδιοκτήτρια των αλυσίδων MediaMarkt και Saturn, επιβεβαίωσε τις προχωρημένες συνομιλίες, τονίζοντας όμως ότι δεν έχουν υπογραφεί νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα προχωρήσει η εξαγορά.

Οι βασικοί μέτοχοι της Ceconomy, δηλαδή η οικογένεια Κέλερχαλς και η οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου Haniel από το Ντούισμπουργκ, δεν έκαναν άμεσα κάποιο σχόλιο. Το ίδιο έκαναν και οι μικρότεροι μέτοχοι Meridian, Beisheim και Freenet (FNTGn.DE).

Η οικογένεια Κέλερχαλς, ιδρυτές των MediaMarkt και Saturn, κατέχει σχεδόν το 30% των μετοχών της Ceconomy μέσω του επενδυτικού οχήματος Convergenta, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο. Η Haniel διατηρεί περίπου 17%, ενώ το 36,3% των μετοχών της Ceconomy βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Οι επωνυμίες MediaMarkt και Saturn προσφέρουν στην JD.com πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη, καθώς και σε δίκτυο περίπου 1.000 φυσικών καταστημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου απασχολούνται περίπου 50.000 εργαζόμενοι.

Η Ceconomy κατέγραψε ετήσιες πωλήσεις 22,4 δισ. ευρώ για τη χρήση 2023/24, εκ των οποίων 5,1 δισ. ευρώ προήλθαν από τα ηλεκτρονικά της καταστήματα.

Η JD.com, που ανταγωνίζεται την Alibaba (9988.HK) και την Amazon (AMZN.O), είχε εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς της βρετανικής αλυσίδας ηλεκτρονικών Currys πέρυσι, αλλά οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. Το κύριο ενδιαφέρον της JD.com επικεντρωνόταν στο δίκτυο καταστημάτων και αποθηκών της Currys για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ευρώπη, κάτι που προσφέρει και η Ceconomy με αντίστοιχη παρουσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκολατοπόλεμος στη Βόρεια Αμερική: Οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος λόγω δασμών
Ειδήσεις

Σοκολατοπόλεμος στη Βόρεια Αμερική: Οι ΗΠΑ χάνουν έδαφος λόγω δασμών

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη Σορβόννη με το ένα «ν»
Πολιτική

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη Σορβόννη με το ένα «ν»

ΣΕΠΕ: Η Gartner προβλέπει έκρηξη δαπανών σε AI και data centers το 2025
Επιχειρήσεις

ΣΕΠΕ: Η Gartner προβλέπει έκρηξη δαπανών σε AI και data centers το 2025

Φάμελλος για ακρίβεια στο ρεύμα: Καύσωνας και λογαριασμοί δοκιμάζουν τα νοικοκυριά
Πολιτική

Φάμελλος για ακρίβεια στο ρεύμα: Καύσωνας και λογαριασμοί δοκιμάζουν τα νοικοκυριά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal
Επιχειρήσεις

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής
Επιχειρήσεις

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.
Επιχειρήσεις

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την κοινή εξαγορά της Blue Horizon Mobility από Μοτοδυναμική και Tseriotis
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την κοινή εξαγορά της Blue Horizon Mobility από Μοτοδυναμική και Tseriotis

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ