Λοβέρδος για θαλάσσια πάρκα: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Η Ελλάδα ενεργεί μεθοδικά
19:20 - 02 Αυγ 2025

Λοβέρδος για θαλάσσια πάρκα: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Η Ελλάδα ενεργεί μεθοδικά

Reporter.gr Newsroom
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤNews, τοποθετήθηκε σχετικά με την αντίδραση της Αθήνας στο σχέδιο της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «μονομερή και απαράδεκτη ενέργεια» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν έχει νομική ισχύ.

Ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε πως η ελληνική κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα και με βάση τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, παρουσιάζοντας πρώτα τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της και στη συνέχεια το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, η Τουρκία επιχειρεί να αμφισβητήσει τις ελληνικές πρωτοβουλίες με σπασμωδικές κινήσεις και σχέδια χωρίς νομική τεκμηρίωση.

Συνοψίζοντας, υπογράμμισε πως η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ξεκάθαρη: η Ελλάδα κινείται μεθοδικά, τεκμηριωμένα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία επιλέγει επιπόλαιες και νομικά αβάσιμες πρακτικές.

