Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας) από Καστελόριζο: Εδώ, η πατρίδα δεν τελειώνει, ξεκινά
Πολιτική
18:59 - 02 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Από το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελληνικής Επικράτειας, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των απαράδεκτων χαρτών της Τουρκίας για τη δημιουργία «θαλάσσιων πάρκων» εκτός των χωρικών της υδάτων, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας, Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης, δήλωσε: «Εδώ, στο Καστελόριζο, η πατρίδα δεν τελειώνει. Ξεκινά».

Όπως τόνισε στο βίντεο του ο Μιχάλης Χουρδάκης: «Το Καστελόριζο δεν είναι απλώς ένα νησί. Είναι φωνή εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι καρδιά της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Η στήριξη στην ακριτική Ελλάδα, για το Κίνημα Δημοκρατίας, δεν αποτελεί υπόσχεση. Είναι πράξη. Από το Καστελόριζο στέλνουμε ένα αδιαπραγμάτευτο μήνυμα: Η Ελλάδα δεν εκχωρεί, δεν παραιτείται, δεν ξεχνά. Η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα:

  1. Να θέσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα των συνεχιζόμενων τουρκικών παραβιάσεων, απαιτώντας οικονομικές κυρώσεις και πάγωμα όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς την Τουρκία. Η Τουρκία δεν μπορεί να προκαλεί και να επιβραβεύεται.
  2. Να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Μόνο έτσι θα αποκρουστούν οι νέες μονομερείς τουρκικές εξαγγελίες περί "θαλάσσιων πάρκων", που στόχο έχουν να ακυρώσουν τα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Καστελόριζο είναι το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Είναι Πατρίδα».

{https://youtube.com/shorts/0s1LEQW50jM?si=lTcTWYJqGt-cIjnO}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2025 - 19:06
