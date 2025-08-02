ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Παράνομη και επικίνδυνη η εξαγγελία της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα
Πολιτική
18:30 - 02 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Παράνομη και επικίνδυνη η εξαγγελία της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προκάλεσε η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτηρίζει την τουρκική κίνηση «παράνομη» και «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες και εθνική στρατηγική.

Πιο αναλυτικά τονίζει: «Η σημερινή τουρκική εξαγγελία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, με το πρώτο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου και το δεύτερο να αποκλείει το Καστελόριζο, αποτελεί μία ακόμη παράνομη τουρκική ενέργεια η οποία παραβιάζει κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας και το Δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελεί μία ακόμη αποτύπωση των αναθεωρητικών αφηγημάτων της Άγκυρας.

Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την Κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, την καλούμε να παρουσιάσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του αναθεωρητικού τουρκικού αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” και την δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ για τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»: Η κυριαρχία και το περιβάλλον δεν διαπραγματεύονται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»: Η κυριαρχία και το περιβάλλον δεν διαπραγματεύονται

Χαμάς: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος
Ειδήσεις

Χαμάς: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

Γκίκας από Άνδρο: Σημαντικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί
Ναυτιλία

Γκίκας από Άνδρο: Σημαντικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο νησί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική
Πολιτική

Βορίδης κατά Σαμαρά: Η Τουρκία αντιδρά επειδή η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Έκλεισε μέσω προεδρικού διατάγματος ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα
Ειδήσεις

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

Στο κόμμα Τσίπρα ιδρώνουν τη φανέλα της Μπάρτσα
Ανεμοδείκτης

Στο κόμμα Τσίπρα ιδρώνουν τη φανέλα της Μπάρτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ