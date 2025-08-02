ΣΥΡΙΖΑ: Παράνομη και επικίνδυνη η εξαγγελία της Τουρκίας για θαλάσσια πάρκα

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προκάλεσε η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα χαρακτηρίζει την τουρκική κίνηση «παράνομη» και «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες και εθνική στρατηγική.

Πιο αναλυτικά τονίζει: «Η σημερινή τουρκική εξαγγελία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, με το πρώτο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου και το δεύτερο να αποκλείει το Καστελόριζο, αποτελεί μία ακόμη παράνομη τουρκική ενέργεια η οποία παραβιάζει κατάφωρα το Δίκαιο της Θάλασσας και το Δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελεί μία ακόμη αποτύπωση των αναθεωρητικών αφηγημάτων της Άγκυρας.

Υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η υποβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων από την Κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας.

Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί στις δέουσες διπλωματικές ενέργειες για την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, την καλούμε να παρουσιάσει μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του αναθεωρητικού τουρκικού αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” και την δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο με την Ελλάδα στη βάση του διεθνούς δικαίου».