Χαμάς: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος
Ειδήσεις
17:59 - 02 Αυγ 2025

Χαμάς: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

Reporter.gr Newsroom
Η Χαμάς ξεκαθάρισε το Σάββατο 2/8 πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την ένοπλη αντίσταση αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο και πλήρως κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. 

Σε επίσημη δήλωσή της, η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε πως η ένοπλη δράση δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα εθνικά δικαιώματα των Παλαιστινίων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη κρατικής υπόστασης.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε εν μέσω επίσκεψης του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή, Άμος Χόχσταϊν, στο Ισραήλ. Ο Χόχσταϊν συναντήθηκε με συγγενείς Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, στους οποίους μετέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.

Ωστόσο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με στόχο μια εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών και την απελευθέρωση ομήρων έχουν παγώσει, καθώς κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς να σημειωθεί πρόοδος.

