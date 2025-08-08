Μητσοτάκης – Αμπάς: Έκκληση για άμεση κατάπαυση πυρός και στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί στη Γάζα και τόνισε πως κάθε περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων είναι απαράδεκτη. Επιπλέον, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία που θα οδηγεί σε λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Τέλος, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μοναδική νόμιμη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού και διαβεβαίωσε την ετοιμότητα της χώρας να αναλάβει επιπλέον ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.