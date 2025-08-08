ΑΑΔΕ: Ρύθμιση οφειλών για πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel» – Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου
19:22 - 08 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί νέα ρύθμιση οφειλών για τους πολίτες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», κατόπιν απόφασης του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση από τις 8 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι: Ο Λογαριασμός μου > Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5222/2025.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον η πρώτη δόση καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στην οικονομική διευκόλυνση των πληγέντων και στην άμεση αποκατάσταση των επιπτώσεων της θεομηνίας.

Ποιες οφειλές υπάγονται

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία «Daniel» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

  • αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ).
  • αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
  • χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
  • αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.
