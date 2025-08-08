ΑΑΔΕ: Ρύθμιση οφειλών για πληγέντες από την κακοκαιρία «Daniel» – Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση από τις 8 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Η διαδρομή στην πλατφόρμα είναι: Ο Λογαριασμός μου > Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5222/2025.
Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον η πρώτη δόση καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στην οικονομική διευκόλυνση των πληγέντων και στην άμεση αποκατάσταση των επιπτώσεων της θεομηνίας.
Ποιες οφειλές υπάγονται
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία «Daniel» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:
- αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ).
- αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
- χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
- αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.