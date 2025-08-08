Πάνω από 1300 έλεγχοι του Λιμενικού στη θάλασσα - Οι κυριότερες παραβάσεις

Στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 3 Αυγούστου διενεργήθηκαν συνολικά 1.310 έλεγχοι σε χειριστές και εκμισθωτές μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών, με 238 παραβάσεις να βεβαιώνονται.

Οι κυριότεροι έλεγχοι και παραβάσεις αφορούν: Την κατοχή των προβλεπόμενων εγγράφων και αδειών εντός των σκαφών κατά τη χρήση τους.

Την τήρηση των διαδικασιών εκμίσθωσης των σκαφών (ιδιωτικό συμφωνητικό, απόδειξη).

Το σωστό χειρισμό και τη ναυσιπλοΐα από τους χειριστές.

Την εκμίσθωση και χειρισμό ταχύπλοων μικρών σκαφών χωρίς την απαραίτητη Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες, χειριστές και εκμισθωτές, την υποχρέωση αυστηρής συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της νομιμότητας και της ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες.