Κόστα κατά Ισραήλ: Η κατάληψη της Γάζας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Συνέπειες στις σχέσεις με την ΕΕ
19:26 - 08 Αυγ 2025

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ, όπως είχε επισημανθεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ στις 19 Ιουλίου.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως η απόφαση αυτή του Ισραήλ «πρέπει να έχει συνέπειες» στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ και κάλεσε την ισραηλινή πλευρά να την επανεξετάσει.

Ο Κόστα χαρακτήρισε τη γενικότερη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ως «δραματική» και υπογράμμισε πως η νέα στρατιωτική πρωτοβουλία του Ισραήλ θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.

Νωρίτερα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε από την ισραηλινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου, η Κομισιόν είχε ήδη διαπιστώσει παραβίαση από πλευράς Ισραήλ του άρθρου για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ. Ως αποτέλεσμα, πρότεινε την αναστολή μέρους των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τα 27 κράτη μέλη, καθώς επικρατεί έντονη διχογνωμία εντός της ΕΕ σχετικά με τη στάση που πρέπει να υιοθετηθεί απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών με τη Χαμάς στη Γάζα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 19:28
