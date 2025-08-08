Τραμπ: Οι δασμοί εκτοξεύουν το χρηματιστήριο σε ιστορικά ύψη – Προειδοποίηση στο «αριστερό» δικαστικό σύστημα
19:35 - 08 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του έχουν σημαντικά θετική επίδραση στο χρηματιστήριο, το οποίο συνεχώς σπάει ιστορικά ρεκόρ. Όπως τόνισε, «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» εισρέουν στα δημόσια ταμεία, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική δύναμη της χώρας.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως οποιαδήποτε απόφαση από ένα «ριζοσπαστικό αριστερό δικαστήριο» που θα επιχειρούσε να «καταστρέψει ή να διαταράξει» τον αμερικανικό πλούτο και την επιρροή, θα οδηγούσε σε μη αναστρέψιμη ζημιά, καθώς η χώρα δεν θα μπορούσε να ανακάμψει ή να αποπληρώσει τα τεράστια αυτά ποσά. Σύμφωνα με τον Τραμπ, αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, θα έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή της υπόθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε πως γνωρίζει το δικαστικό σύστημα «καλύτερα από οποιονδήποτε» και ότι έχει περάσει «δοκιμασίες και αβεβαιότητες» που δεν έχει βιώσει κανείς άλλος στην ιστορία. Παρόλα αυτά, από «απόλυτα φρικτά αλλά και απίστευτα όμορφα πράγματα» μπορεί να γεννηθεί ελπίδα. Καταλήγοντας, τόνισε πως η Αμερική αξίζει «επιτυχία και μεγαλείο, όχι αναταραχή και αποτυχία» και έκλεισε με τη φράση: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

