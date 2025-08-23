Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του βουλευτή της ΝΔ και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ττου κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη από ανακοπή καρδιάς.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν η οικογένεια του, στενοί φίλοι και συνεργάτες από τον πολιτικό χώρο και την τοπική κοινωνία, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της κοινωνίας της Ημαθίας.

Μεταξύ άλλων, στην κηδεία του εκλιπόντος βουλευτή βρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ντόρα Μπακογιάννης, ο Νίκος Δένδιας, ο Κώστας Σκρέκας, ο Γιώργος Αυτιάς, ο Νικήτας Κακλαμάνης, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καθώς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στην επικήδειο ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του βουλευτή. «Θα τον θυμόμαστε πάνω απ' όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε.»

Σε μήνυμά της, η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωνικοί φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του, τιμώντας έτσι το έργο και το πνεύμα αλληλεγγύης που τον χαρακτήριζε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

«Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», ήταν το μήνυμα της οικογένειας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη 21 Αυγούστου, σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά θλίψη στους οικείους του και στους πολιτικούς του συμμάχους, με τους οποίους πορεύτηκε σε όλη του την καριέρα.

Η πορεία του

Με σπουδές στα οικονομικά και εμπειρία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρέτησε ως υφυπουργός Οικονομικών, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Η πολιτική του δράση ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση, όπου κατείχε θέσεις όπως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, με αρμοδιότητες σε αγροτική ανάπτυξη, οικονομικά, εμπόριο και προστασία καταναλωτή. Εργάστηκε επίσης ως εφοριακός στη Βέροια και συμμετείχε ενεργά στη ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας.

Σημαντική ήταν η συμβολή του στη Νέα Δημοκρατία, όπου από το 2010 κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Ημαθίας (ΝΟΔΕ).

Εκλέχθηκε βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ το 2012 και επανεξελέγη το 2015, ενώ το 2019 και το 2023 διακρίθηκε ως ο πρώτος σε σταυρούς στον νομό του. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη υπηρέτησε ως υφυπουργός Οικονομικών, ενώ στον πρόσφατο ανασχηματισμό ανέλαβε τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Ο θάνατός του προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων στον πολιτικό χώρο, μέσα από επίσημες ανακοινώσεις και προσωπικά μηνύματα.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αφήνει πίσω τη σύζυγό του και δύο παιδιά.