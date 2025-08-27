ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Το κυβερνητικό αφήγημα για «μεταρρύθμιση» στην ανώτατη εκπαίδευση κατέρρευσε

Πυρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξαπολύει την Τετάρτη (27/8) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος Στέφανος Παραστατίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παραστατίδης ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη κριτήρια πιστοποίησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και επισημαίνει ότι ο νέος νόμος δεν προσέλκυσε κανένα μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Κάνει μάλιστα λόγο για «ψέμα που ταξιδεύει», τονίζοντας όμως παράλληλα ότι στο τέλος θα φανεί η αλήθεια.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Όσο το κυβερνητικό αφήγημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καταρρέει τόσο οι αντιδράσεις της κυβέρνησης γίνονται νευρικές, επιθετικές, σπασμωδικές. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κακοποιούν κάθε φορά την αλήθεια, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, παραπλανούν την κοινή γνώμη.

Χαρακτηριστική αλλά όχι μοναδική είναι η περίπτωση των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη.

Τι είπε:

“Πρώτον, από αυτήν τη διαδικασία, την οποία και το ΠΑΣΟΚ παραδέχεται, φαίνεται ότι είχαμε δίκιο όταν λέγαμε ότι θέσαμε τα πιο αυστηρά κριτήρια και ότι δεν είναι μια διαδικασία «μπάτε σκύλοι αλέστε…”.

Η κυβέρνηση αφού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την μετατροπή της διαδικασίας σε απολύτως προσχηματική, μετά και από συνεχείς παρεμβάσεις μας και την άσκηση τεκμηριωμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου, επικαλείταιτώρα τα «αυστηρά» κριτήρια. Αλήθεια πότε θα απαντήσουν στα εκκρεμή εδώ και 45 ημέρες τα ερωτήματα που θέσαμε με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς την Υπουργό Παιδείας; Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να απαντήσει και να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα; Υπάρχει κάτι που δεν θέλει να αποκαλύψει;

Τι ισχύει ή αλλιώς πώς ξεχείλωσαν τα “αυστηρά κριτήρια”:

Κυβερνητική Πράξη πρώτη: με το νόμο 5176/25 τον Φεβρουάριο, δόθηκε η δυνατότητα στα ΝΠΠΕ, να συστεγαστούν και να συλλειτουργήσουν σε δομές εκπαίδευσης που ήδη υπάρχουν· δηλαδή σε σχολεία, νηπιαγωγεία, ΣΑΕΚ κ.ά. αλλά κυρίως στα “συνεργαζόμενα” κολέγια: “Η συστέγαση διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπικής ή άτυπης) επιτρέπεται. Η ταυτόχρονη συλλειτουργία στους ίδιους διδακτικούς ή εργαστηριακούς χώρους διαφορετικών μονάδων παροχής εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) απαγορεύεται”.

Κυβερνητική πράξη δεύτερη: Με το νόμο 5224/25 ψηφίστηκε διάταξη, σχετικά με τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας η οποία ορίζει ότι τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα πρέπει να προσκομίζουν το Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, τρεις μήνες μετά την άδεια λειτουργίας που θα έχουν λάβει!

Κυβερνητική πράξη Τρίτη: Με τον ίδιο νόμο σε άλλο άρθρο, ο επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις ή κτίρια του παραρτήματος – Ν.Π.Π.Ε.από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, μετατίθεται μετά από την έναρξη της λειτουργίας του ΝΠΠΕ.

Κυβερνητική πράξη τέταρτη: Με διατάξεις της τελευταίας στιγμής τα μέλη τουΑνώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) απαλλάσσονται “για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων”.

Κυβερνητική πράξη πέμπτη: Δίνεται παράταση για την υποβολή των προγραμμάτων μέχρι τις 5/9/2025 που σημαίνει ότι τα προγράμματα αυτά θα “αξιολογηθούν” σε διάστημα λίγων μόνον ημερών.

Οι κυβερνητικές πράξεις στο θέατρο του παραλόγου συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.

“το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούσαν ότι πάμε να φέρουμε αμφιβόλου ποιότητας κολλέγια, χωρίς «φίλτρο» και χωρίς κριτήρια, πήγε στο βρόντο”.

Τι ισχύει: Δεν ήρθαν ασφαλώς νέα Πανεπιστήμια (πλην του Λευκωσίας) πολύ περισσότερο δεν ήρθαν το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Κολούμπια που πρωταγωνιστούσαν στο κυβερνητικό παραμύθι. Αυτό που συνέβη ήταν ότι “πανεπιστημιοποιήθηκαν” τα κολέγια. Σε ότι δε αφορά την κατάταξή τους, υπολείπονται συντριπτικά των αντίστοιχων δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων όπως προκύπτει και από την αποκαλυπτικήπρόσφατη αξιόπιστη ακαδημαϊκή αξιολόγηση webometrics. Σύμφωνα με αυτή “ο μέσος όρος 9 κολλεγίων που κατέθεσαν αίτηση για ΝΠΠΕ χειροτέρευσε κατά πολύ, κατά -19,1% (κατά -2.310θέσεις) το 2024-2025, ήτοι από average WR 12.063 τον Ιούλιο 2024 σε average WR 14.373 τον Ιούλιο 2025”.

“Τώρα, λένε που είναι η Σορβόννη; Θα έρθει η Σορβόννη; Θα έρθει το ένα πανεπιστήμιο; Θα έρθει το άλλο;

Τι ισχύει: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολογεί ότι η Σορβόνη (με το ένα ν) δεν θα έρθει και μαζί της και άλλα αρκετά “Πανεπιστήμια”. Μα δεν ήταν αυτή η Σορβόνη για την οποία ο προηγούμενος υπουργός Παιδείας έλεγε: “διαδέχθηκε το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, γνωστού ευρέως ως Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

«Το Université Sorbonne Paris Nord διαθέτει 26.000 φοιτητές, 29 εργαστήρια και 1.200 καθηγητές. Η επένδυση που σχεδιάζει στη χώρα μας ενημερωθήκαμε ότι περιλαμβάνει €15 εκ. για campus, €3 εκ. επενδύσεις για διεξαγωγή έρευνας αιχμής και άνω των €7 εκ. ευρώ για υποτροφίες - όλα σε βάθος πενταετίας”.

Επίσης ο ίδιος το Φεβρουάριο του 2025: “Οι άνθρωποι αυτοί είπαν θα έρθουν στην Ελλάδα και θα κάνουν μια επένδυση των 25 εκατομμυρίων ευρώ και σε επίπεδο campus για την επόμενη 5ετία. Το αν είναι καλό, θα το δείτε από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή. Εμένα καλό μού ακούγεται που ένα Πανεπιστήμιο τέτοιο θέλει να έρθει στη χώρα μου. Δεν του κάνει του κυρίου Ανδρουλάκη το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο; Θέλει κάποιο άλλο;»

Λοιπόν τώρα; Είναι καλό; Τι λέει η Ανεξάρτητη Αρχή; Θέλει να μας πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που ξέρει; “Δεν της κάνει της Κυβέρνησης το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο; Θέλει κάποιο άλλο”;

“Θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πανεπιστήμια που τώρα θα πει η ΕΘΑΑΕ ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Τα υπόλοιπα θα φύγουν; Όχι. Θα πρέπει να βελτιώσουν αυτά τα οποία θα επισημάνει η Ανεξάρτητη Αρχή, να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους και στη συνέχεια θα λειτουργήσουν και αυτά”.

Πού τα ξέρει και τα ομολογεί αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; ‘Ότι δεν θα φύγουν, ότι θα βελτιώσουν αυτά που τους ζητά η αρχή, ότι θα λειτουργήσουν στη συνέχεια... Θέλει να πει και σε εμάς και στον κόσμο που τον ακούει; Ο νόμος πάντως σε αυτό τουλάχιστον το σημείο είναι σαφής: Οι άδειες δίνονται άπαξ στο έτος, το εάν θα υποβάλουν για το επόμενο έτος αίτηση τα κομμένα ή και άλλα ΝΠΠΕ εμείς -προφανώς όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος- δεν είναι δυνατόν να το ξέρουμε.

Η κυβέρνηση επένδυσε σε ένα αφήγημα που καταρρέει με κρότο: ούτε τα κορυφαία πανεπιστήμια ήρθαν, οι εκπτώσεις στην διαδικασία αδειοδότησης αποκαλύφθηκαν και δεν επέτρεψαν τη μεταμόρφωση συλλήβδην όλων των κολεγίων σε Πανεπιστήμια. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί την απογύμνωση μιας δήθεν μεταρρύθμισης, που δεν υπηρετεί την ποιότητα, αλλά μόνο την διευθέτηση συμφερόντων».