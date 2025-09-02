Νέα πολιτική θύελλα ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάντηση Μυλωνάκη και οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας

Το ζήτημα εάν το Μαξίμου είχε ή όχι γνώση για το περιεχόμενο των απόρρητων επισυνδέσεων σχετικά με την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο χθες (Δευτέρα, 1/9), με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Η επίκαιρη ερώτηση του Γιώργου Καραμέρου είχε ως αποδέκτη τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, και αφορμή αποτέλεσε ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο κ. Μυλωνάκης είχε στη διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με δική του πρωτοβουλία, στο οποίο μεταξύ άλλων φέρεται να συμπεριλαμβανόταν το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΛΑΣ.

Ο κ. Μυλωνάκης εμφανίστηκε στη Βουλή και διέψευσε όσα του καταλογίζονται, λέγοντας: «Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του Οργανισμού, σημαίνον ή μη, και δεν περιήλθε σε γνώση μου, οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις».

Στη συνέχεια, όμως, σημείωσε: «Δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έχω καταλήξει σήμερα ότι πιθανότητα το δημοσίευμα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα, το οποίο προφανώς η εφημερίδα βάφτισε υπόμνημα, που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διαρκώς διακινούνται μεταξύ συνεργατών» και το οποίο «περιγράφει πολλά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων και το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Ποιος είναι ο συντάκτης; Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης».

Ο κ. Καραμέρος στην τοποθέτησή του κατηγόρησε το Μαξίμου πως γνώριζε εδώ και 16 μήνες για το περιεχόμενο των νομικών επισυνδέσεων της ΕΛΑΣ σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν η δικογραφία φτάσει στη Βουλή.

«Πώς γνώριζε το Μαξίμου το απόρρητο περιεχόμενο της καταγραφής, χωρίς να υπάρχει καν δικογραφία; Αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 251 του Ποινικού Κώδικα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και σειρά άλλων ποινικών αδικημάτων», τόνισε ο Γιώργος Καραμέρος, υπενθυμίζοντας ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ., Χρήστος Μπουκώρος, έχει παραδεχθεί δημόσια ότι ενημερώθηκε από το Μαξίμου για τις επισυνδέσεις ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

Ακόμη, υποστήριξε ότι πρόθεση της κυβέρνηση είναι να παράσχει το ακαταδίωκτο στον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕ και ανέφερε: «Το Μαξίμου δεν μπορεί να παίζει με το κράτος δικαίου. Αν ο Μπουκώρος ψεύδεται, ας το διαψεύσει η κυβέρνηση. Αν όχι, τότε μιλάμε για μια μείζονα θεσμική εκτροπή, με την ευθύνη να βαραίνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό».

Καταγγελίες και από την Πλεύση Ελευθερίας

Το θέμα αναμένεται να ξαναφέρει στη Βουλή η Πλεύση Ελευθερία, καθώς κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Η Πλεύση Ελευθερίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως ο κ. Μυλωνάκης είχε στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ τονίζει πως οι εν λόγω καταγγελίες έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου.

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επισημαίνει πως η κατοχή του περιεχομένου των επισυνδέσεων από το Μαξίμου χρησίμευαν στην αναβάθμιση ή μη των κυβερνητικών βουλευτών σε υπουργικές θέσεις.

«Πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πλεύση Ελευθερίας στη σχετική ανακοίνωση.