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Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων
Πολιτική
13:46 - 03 Σεπ 2025

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβριου, επί της αρχής και επί των άρθρων, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει τα εργαλεία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή καταχρήσεων στο σύστημα ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή στη χώρα με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 έτη και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ. Καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω μακροχρόνιας παράνομης διαμονής 7 ετών, ενώ περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως και 24 μήνες χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα από την υποβολή αντιρρήσεων, ενώ η προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση μειώνεται σε 14 ημέρες με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Παράλληλα, διευρύνεται η έννοια της «χώρας επιστροφής» και επικαιροποιούνται τα κριτήρια κινδύνου διαφυγής. Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ η διάρκεια της απαγόρευσης παρατείνεται έως και δέκα έτη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στη Βουλή, τόνισε: «Το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια, χαίρομαι που είμαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης που έρχεται και θεσμοθετεί το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα. Όταν σε κάποιον απορριφθεί το άσυλο και έχει παραβιάσει τον ελληνικό νόμο παραμένοντας παράνομα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει και διοικητική κράτηση και ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικές κυρώσεις».

Εμείς έχουμε να δώσουμε λογαριασμό στους Έλληνες πολίτες. Και οι Έλληνες πολίτες θέλουν να προστατεύονται. Και οι Έλληνες πολίτες θέλουν να έχουν και επιστροφές. Το μήνυμα είναι σαφές. Εάν βρεθείς εδώ και δικαιούσαι διεθνούς προστασίας θα πάρεις άσυλο. Εάν απορριφθεί το άσυλό σου οι επιλογές σου είναι δύο. Ή θα πας φυλακή ή θα επιστρέψεις στην πατρίδα σου. Η ελληνική πολιτεία δεν σε αποδέχεται. Δεν είσαι ανεκτός άπαξ και μπήκες παράνομα. Έχεις μία επιλογή, να γυρίσεις πίσω. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος».

21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μετανάστευσης σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας απαντήσεις σε 21 ερωτήματα σχετικά με το καινούριο νομοσχέδιο.

Αναλυτικότερα:

1) Τι αλλάζει στον ορισμό της «χώρας επιστροφής»;

Διευρύνεται η έννοια ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τη χώρα συνήθους διαμονής, αλλά και την ασφαλή τρίτη χώρα και την πρώτη χώρα ασύλου, εφόσον η αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη.

2) Σε σχέση με τον «κίνδυνο διαφυγής», τι προβλέπει το νομοσχέδιο;
Τα κριτήρια γίνονται πιο αντικειμενικά και αυστηρά. Παραδείγματα: η έλλειψη σταθερής κατοικίας, η αλλαγή τόπου χωρίς ενημέρωση και η άρνηση ταυτοποίησης ή λήψης βιομετρικών.

3) Ποιο είναι το πρακτικό όφελος αυτών των αλλαγών;
Μειώνεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων, επιταχύνουμε τις επιστροφές και περιορίζουμε το φαινόμενο του λεγόμενου asylum shopping.

4) Ποια θα είναι η νέα προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση;
Από 25 ημέρες μειώνεται σε 14. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί έως 60 ημέρες, αντί για 120 που ίσχυε μέχρι τώρα.

5) Προστίθεται και η ηλεκτρονική επιτήρηση. Τι σημαίνει αυτό;
Δίνει μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στην πλήρη ελευθερία και την κράτηση. Έτσι μπορούμε να επιτηρούμε καλύτερα την πραγματοποίηση της οικειοθελούς αναχώρησης.

6) Τι κερδίζει η διοίκηση;
Μειώνεται το κόστος και ενισχύεται η συμμόρφωση χωρίς να χρειάζεται άμεση κράτηση.

7) Σε ποιες περιπτώσεις καθίσταται πλέον υποχρεωτική η απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια;
Όταν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

8) Και για πόσο διάστημα μπορεί να ισχύσει;

Έως 10 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5.

9) Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει αυτή η αλλαγή;

Ότι δεν υπάρχει ανοχή στην επανείσοδο παραβατών. Είναι μέτρο αποτροπής και προστασίας της κοινωνίας μας.

10) Ποιες ποινές προβλέπονται για την παράνομη διαμονή;

Ελάχιστη φυλάκιση δύο (2) ετών και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ.

11) Υπάρχει δυνατότητα αναστολής;

Μόνο αν ο παραβάτης αναχωρήσει οικειοθελώς. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναστολή ενεργοποιείται με την αποχώρηση.

12) Γιατί τόσο αυστηρό πλαίσιο;

Στόχος είναι να υπογραμμιστεί η ποινική απαξία της παράνομης παραμονής για την ελληνική έννομη τάξη, για την οποία δεν είναι ανεκτή η παραμονή στο έδαφός της από έναν αλλοδαπό που έχει απωλέσει το δικαίωμα αυτό.

13) Ποιες αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο στη διοικητική κράτηση;

Διευρύνονται οι λόγοι ώστε να περιλαμβάνουν και ζητήματα ασφάλειας. Επίσης, η προσφυγή κατά της κράτησης δεν έχει πλέον ανασταλτικό αποτέλεσμα. Τέλος, η μέγιστη διάρκεια παρατείνεται από 18 σε 24 μήνες με εξαμηνιαίο έλεγχο.

14) Γιατί κρίθηκε αναγκαία αυτή η παράταση;

Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρχές για ταυτοποίηση και έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, αλλά και για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

15) Ποιες είναι οι νέες ποινές για όσους εισέρχονται ή επανεισέρχονται παράνομα;

Για παράνομη είσοδο, φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

Για παράνομη επανείσοδο από για εγγεγραμμένους σε κατάλογο ανεπιθύμητων: φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και αυξημένη χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000€.

Αποκλείεται η μετατροπή/αναστολή της ποινής· δυνατή αναστολή μόνο εφόσον ο δράστης αναχωρήσει οικειοθελώς από την Ελλάδα, οπότε η αναστολή εκκινεί από την αποχώρηση.

16) Ποιο είναι το ζητούμενο;

Να αποθαρρύνουμε την επανείσοδο μετά την απομάκρυνση και να δείξουμε ότι οι κανόνες έχουν συνέπειες.

17) Τι αλλάζει για όσους μένουν παράνομα πάνω από 7 χρόνια;

Καταργείται η δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής μόνο και μόνο λόγω της παρατεταμένης παρουσίας τους.

18) Με ποιο στόχο;

Για να μην υπάρχει κίνητρο μη συμμόρφωσης και να συνδεθεί η παραμονή με νόμιμες διαδικασίες.

19) Πώς θα περιοριστεί η κατάχρηση του συστήματος ασύλου;

Με αυστηρότερους κανόνες για τις μεταγενέστερες αιτήσεις και με νέα εργαλεία ταχείας επιστροφής σε καταχρηστικές περιπτώσεις.

20) Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ό,τι η διαδικασία θα επιταχύνεται, οι πόροι θα κατευθύνονται σε πραγματικά βάσιμες αιτήσεις και το σύστημα θα γίνεται πιο αξιόπιστο.

21) Ποιες θα είναι οι γενικότερες επιπτώσεις του νομοσχεδίου;

Θα μειωθεί η παράνομη διαμονή και η υποτροπή, χάρη σε αυστηρότερες ποινές και ταχύτερες διαδικασίες.

Θα αποσυμφορηθούν η Υπηρεσία Ασύλου, η Ελληνική Αστυνομία και τα δικαστήρια.

Θα κατευθυνθούν οι διοικητικοί πόροι σε πραγματικές ανάγκες διεθνούς προστασίας. Θα ενισχυθεί η νομική θωράκιση, με πιο σαφείς ορισμούς και κριτήρια.

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