Συνάντηση Πλεύρη - Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός παρουσίασε την ετοιμότητα της Ελλάδας για την πλήρη εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επισημαίνοντας ότι η χώρα προχωρά στις απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές προσαρμογές για την αποτελεσματική υλοποίησή του.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που αγγίζει το 70%, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης φύλαξης των συνόρων και της στενής συνεργασίας με τις τουρκικές αρχές και τον Frontex.
Παράλληλα, συζητήθηκε η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λιβύη, το ενδεχόμενο για αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις προς την Κρήτη, καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιστροφών και στην αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.