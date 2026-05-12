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Συνάντηση Πλεύρη - Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων
Πολιτική
22:10 - 12 Μάι 2026

Συνάντηση Πλεύρη - Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ. Οι δύο άντρες συμφώνησαν στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιστροφών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός παρουσίασε την ετοιμότητα της Ελλάδας για την πλήρη εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επισημαίνοντας ότι η χώρα προχωρά στις απαραίτητες επιχειρησιακές και διοικητικές προσαρμογές για την αποτελεσματική υλοποίησή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών που αγγίζει το 70%, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης φύλαξης των συνόρων και της στενής συνεργασίας με τις τουρκικές αρχές και τον Frontex.

Παράλληλα, συζητήθηκε η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λιβύη, το ενδεχόμενο για αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις προς την Κρήτη, καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Νέου Συμφώνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιστροφών και στην αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

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