Πλεύρης: Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι – Μείωση 70% στις μεταναστευτικές ροές

Στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, στις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στις διεθνείς επικρίσεις για τη φύλαξη των ελληνικών συνόρων αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» της ERT News.

Ο υπουργός Μετανάστευσης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εφαρμόζει πολιτική αυστηρής φύλαξης των συνόρων και αποτροπής παράνομων εισόδων. Όπως δήλωσε, «η Ελλάδα δεν λειτουργεί με λογική ανοιχτών συνόρων», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται «εντός της νομιμότητας, αλλά και με αποφασιστικότητα για την προστασία της χώρας».

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή πολιτική δύναμη»

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει του συνεδρίου της Νέα Δημοκρατία, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών αποτελούν στοιχείο πολιτικού διαλόγου και όχι εσωτερικής κρίσης.

Όπως είπε, οι εκτιμήσεις περί έντασης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν επιβεβαιώθηκαν, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «ουσιαστική και πολιτικά γόνιμη». Παράλληλα, τόνισε ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να εντείνουν την παρουσία τους ενόψει της προεκλογικής περιόδου, τόσο για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου όσο και για την αντιμετώπιση αστοχιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φράση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης περί «ιδρώματος της φανέλας», σημειώνοντας ότι αφορά την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και αυτοκριτικής.

Οι αναφορές σε Σαμαρά και Καραμανλή

Σχολιάζοντας την απουσία των πρώην πρωθυπουργών Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής από το συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός έκανε λόγο για δύο διαφορετικές πολιτικές περιπτώσεις.

Για τον κ. Σαμαρά σημείωσε ότι δεν ανήκει πλέον στη Νέα Δημοκρατία, ενώ για τον κ. Καραμανλή απέφυγε να σχολιάσει την επιλογή του, χαρακτηρίζοντάς τον ωστόσο «σημαντικό κεφάλαιο της παράταξης». Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι σε επίπεδο πολιτικής συνοχής «όλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία».

«Ισχυρή Ελλάδα» και εξοπλιστικά προγράμματα

Ο κ. Πλεύρης στάθηκε και στην ομιλία του πρωθυπουργού στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι το κυβερνητικό αφήγημα επικεντρώνεται στην έννοια της «ισχυρής Ελλάδας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της σύγχρονης περιόδου, ενώ υποστήριξε ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες της χώρας έχουν ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση. Παράλληλα, συνέδεσε τη στάση της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό με την έμφαση που δίνουν οι ψηφοφόροι της Βόρειας Ελλάδας σε ζητήματα ασφάλειας, άμυνας και προστασίας των συνόρων.

«Η μεταναστευτική πολιτική έχει αποτελέσματα»

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική έχει οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών, κάνοντας λόγο για αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων και αύξηση των επιστροφών.

Απαντώντας στις καταγγελίες περί παράνομων επαναπροωθήσεων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει pushbacks, αλλά επιχειρεί αποτροπή παράνομων εισόδων στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Όπως ανέφερε, όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία γνωρίζουν πλέον ότι θα επιστρέφονται στις χώρες προέλευσής τους.

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«Ποινικοποιείται η παράνομη διαμονή»

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά πλέον σε αυστηρότερο πλαίσιο διαχείρισης της παράνομης διαμονής, εξηγώντας ότι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα μπορούν να κρατούνται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επικρίσεις που διατυπώνονται από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν οργανώσεις που προσφέρουν ουσιαστικό έργο, αλλά και άλλες που , όπως είπε, λειτουργούν κυρίως μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Υπερασπίστηκε επίσης τη δράση του Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας ότι προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα και παρεμβαίνει επιχειρησιακά όπου απαιτείται για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Το βάρος στη Λιβύη και η εικόνα νότια της Κρήτης

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 70% σε σύγκριση με το 2025, αποδίδοντας την εξέλιξη στη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή και στην ενίσχυση της επιτήρησης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον στη Λιβύη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες επιδιώκουν να περάσουν στην Ευρώπη.

Όπως είπε, η Ελλάδα συνεργάζεται στενά με τη Frontex και τις λιβυκές αρχές, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό σκαφών και τον περιορισμό των αναχωρήσεων από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Κλείνουν δομές ασυνόδευτων ανηλίκων

Ο κ. Πλεύρης επιβεβαίωσε ότι ορισμένες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων θα κλείσουν, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν περιοριστεί περίπου στους 1.500 από περίπου 3.000 στο παρελθόν, ενώ προανήγγειλε ανασχεδιασμό των δομών φιλοξενίας, ιδιαίτερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

«Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο θα κρατούνται»

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές στη διαδικασία διαχείρισης μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα, σημειώνοντας ότι πλέον όσοι θεωρείται πιθανό να μη λάβουν άσυλο δεν θα αφήνονται ελεύθεροι κατά την εξέταση του αιτήματός τους.

Όπως εξήγησε, στόχος της νέας πρακτικής είναι η άμεση δυνατότητα επιστροφής τους μετά την οριστική απόρριψη του αιτήματος ασύλου.