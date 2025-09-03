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Χαρδαλιάς: Ενισχύουμε έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό – Προχωρά η αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Μετς
Αυτοδιοίκηση
13:19 - 03 Σεπ 2025

Χαρδαλιάς: Ενισχύουμε έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό – Προχωρά η αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Μετς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο του Μετς για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στους χώρους του με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε για την πρώτη φάση των εργασιών που ζήτησε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, οι οποίες περιλαμβάνονται στη σχετική προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με τον ΟΠΑΝΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Αθηναίων. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ενώ από τον συνολικό προϋπολογισμό, 1 εκατ. ευρώ προορίζεται αποκλειστικά για παρεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο Μετς.

Ήδη, έχουν εγκατασταθεί μονάδες κλιματισμού στην κεντρική σάλα και στους βοηθητικούς χώρους, έχουν τοποθετηθεί σκίαστρα στους υαλοπίνακες του γυμναστηρίου, ενώ στο προπονητήριο έχουν τοποθετηθεί όργανα γυμναστικής. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένες υγροθερμομονώσεις, επισκευές κουφωμάτων και δαπέδων, ανακατασκευή αποδυτηρίων και λουτρών, χρωματισμούς όλων των επιφανειών, επισκευές υδραυλικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και ανακαίνιση του κτηρίου αποθήκης.

Κατά την επίσκεψή του, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, Δημήτρη Βρανόπουλο, καθώς το Κλειστό Γυμναστήριο Μετς αποτελεί έδρα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Ο κ. Χαρδαλιάς παρακολούθησε μέρος της προπόνησης των αθλητριών και συνομίλησε τόσο με τον Ιταλό προπονητή, Αλεσάντρο Τσιαπίνι, όσο και ξεχωριστά με κάθε παίκτρια, ευχόμενος επιτυχίες στους διεθνείς και εγχώριους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.

«Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειές σας ενισχύοντας τις υποδομές της εγκατάστασης του κλειστού του Μετς», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Αξιοποιούμε μεθοδικά κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να εξασφαλίζουμε στους αθλητές και τις αθλήτριές μας – τα παιδιά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανους με την υπερπροσπάθεια και τις επιδόσεις τους – τις συνθήκες προπόνησης που τους αξίζουν. Για τη διοίκησή μας, η πολύπλευρη ενίσχυση του αθλητισμού είναι συνειδητή επιλογή, την οποία υπηρετούμε καθημερινά, με συνέπεια, σχέδιο και στοχοπροσήλωση, μακριά από οπαδικές ή άλλες λογικές.

Με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη των ερασιτεχνικών μας ομάδων που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για αυτό τον λόγο, ανάμεσα στα 281 μεγάλα έργα που έχουμε προγραμματίσει να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της πρώτης θητείας μας, ξεχωρίζει η δημιουργία υπερσύγχρονων αθλητικών κέντρων και η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε όλο το Λεκανοπέδιο. Η Αττική έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια μητρόπολη αθλητισμού με παγκόσμια εμβέλεια, που θα φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις υψηλού προφίλ».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, Δημήτρης Βρανόπουλος, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι «ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στο κλειστό του Μετς και είμαι σίγουρος ότι με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του ιδίου του Περιφερειάρχη προσωπικά, θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη συνεργασία στο μέλλον».

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