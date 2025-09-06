ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: Προανήγγειλε φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό
Πολιτική
12:37 - 06 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Προανήγγειλε φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φορολογική μεταρρύθμιση, με βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ) στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια ανοιχτή συζήτηση με σχεδόν 100 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επέστρεψαν από το εξωτερικό, ο Υπουργός άκουσε από πρώτο χέρι τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους, δίνοντας αναλυτικές απαντήσεις για τη φορολογία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, αλλά και το μέλλον του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

«Πρώτο πρόβλημα το δημογραφικό – φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια»

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα στοχεύσει στην ενίσχυση των οικογενειών, ώστε να ανακοπεί η υπογεννητικότητα:

«Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση. Σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω πρώτο είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πώς φορολογούμαστε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα».

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα έχει εξέλθει από το καθεστώς χρεοκοπίας και πλέον εμφανίζει πλεόνασμα – «κάτι που συμβαίνει μόνο σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε.». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το πλεόνασμα αυτό δεν πρέπει να χαθεί:
«Έχουμε συγκεκριμένο χώρο για το τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Οι μειώσεις φόρων και οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου είναι ζητήματα που εξετάζουμε, αλλά χρειάζεται προτεραιοποίηση και σεβασμός στους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Σταθερότητα και συνέχεια: «Όχι Tetris που γίνεται Jenga»

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερούς κανόνες στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο:

«Το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται. Οι άνθρωποι θυμούνται τις αστοχίες και τις εκκρεμότητες. Αν βάλεις το σωστό software στη χώρα –σταθερούς κανόνες, σταθερό γήπεδο– μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αξία. Το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε έτσι, χωρίς να περάσουμε στο Jenga, δηλαδή να μην αφαιρέσουμε τα λάθος κομμάτια και καταρρεύσει το οικοδόμημα».

Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας, σημείωσε:

«Μειώσαμε 72 φόρους. Καθιερώσαμε το σχήμα του 50% μείωσης φόρου για όσους επέστρεψαν από το εξωτερικό. Μειώθηκαν οι εισφορές. Πάνω από 2.500 υπηρεσίες βρίσκονται πλέον στο gov.gr. Αλλάζουμε σταθερά το οικονομικό μοντέλο – είμαστε στη μέση μιας διαδρομής».

Brain gain και επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο brain gain:

«Αν δει κανείς τα στοιχεία, ειδικά μετά την πανδημία, αυτοί που επιστρέφουν είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτούς τους αριθμούς. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα κίνητρα, δημιουργεί συνθήκες επιστροφής».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα και την αποτυχία έχει αλλάξει:


«Παλιά, η αποτυχία ήταν στίγμα. Σήμερα, με εργαλεία όπως τα funds Jeremie και Equifund, είδαμε μια νέα γενιά startups να αναπτύσσεται. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να ενισχυθεί».

«Αιώνιοι μαθητές» – Το στοίχημα της παιδείας

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, τόνισε την ανάγκη για δια βίου μάθηση:
«Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η τεχνολογία αλλάζει εκθετικά. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Δεν αρκεί ένα πτυχίο – πρέπει να ανανεώνουμε δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές».

Επεσήμανε ότι σύντομα θα ψηφιστεί νόμος που θα επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών σε συνεργασία με εταιρείες, ώστε να συνδέεται άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις των νέων

Στη συζήτηση συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων:

  • Ο Μιχάλης Βενιέρης, οικονομολόγος, που επέστρεψε από το εξωτερικό, ίδρυσε συμβουλευτική εταιρεία . Τόνισε το κίνητρο της μείωσης φόρου κατά 50%, το οποίο τον βοήθησε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση αλλά και προβλήματα όπως είναι η έλλειψη ασφάλισης για κάποιους μήνες υστερα από την επιστροφή.
  • Η Αντελίνα Μπιντούδη, συνιδρύτρια της startup Optimems, με εξωστρεφή δραστηριότητα στην ενέργεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης των κινήτρων για εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και στην προκαταβολή φόρου.
  • Ο Γιώργος Μητράκος, επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης αναφέρθηκε στις πιέσεις του κλάδου (ΦΠΑ, ενοίκια, ενέργεια, έλλειψη προσωπικού).
  • Ο Δημήτρης Κούτρας, συνιδρυτής της AgroVest, έθεσε το ερώτημα πώς η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει περισσότερα διεθνή επενδυτικά funds.

Απαντώντας, ο Υπουργός σημείωσε:

«Μέχρι ενός σημείου πρέπει να σκεφτόμαστε εθνικά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι. Στην Ε.Ε. υπάρχουν ακόμη εμπόδια που λειτουργούν σαν δασμοί μεταξύ μας. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε».

Ο ρόλος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΑΖΚ ΑΕ, δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, ο οποίος παρουσίασε τις εκατοντάδες δράσεις του φορέα την περίοδο 2023-2025 και τον σχεδιασμό για τη δημιουργία του Thess InnoFood Hub, θύλακα καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής, σε έκταση 60 στρεμμάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα: Είναι τουρίστας, ανύπαρκτος και άφαντος
Πολιτική

Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου στον Τσίπρα: Είναι τουρίστας, ανύπαρκτος και άφαντος

Βουτσινάς: Οι ΜμΕ χρειάζονται μεταρρυθμιστική τόλμη, στοχευμένες πολιτικές και πραγματική στήριξη
Επιχειρήσεις

Βουτσινάς: Οι ΜμΕ χρειάζονται μεταρρυθμιστική τόλμη, στοχευμένες πολιτικές και πραγματική στήριξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο
Πολιτική

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας
Πολιτική

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ