Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή €6,9 δισ. από το πρώτο Μνημόνιο – Στο 130% το χρέος το 2027

Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6,9 δισ. ευρώ από δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης μέσα στον Ιούνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Reuters.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και εντάσσεται στη στρατηγική σταδιακής μείωσης του δημόσιου χρέους μετά την περίοδο των μνημονίων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 130% του ΑΕΠ το επόμενο έτος, συνεχίζοντας τη σταθερά πτωτική του πορεία τα τελευταία χρόνια.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η χώρα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας τη βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα και τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του πρώτου μνημονίου εκλαμβάνεται και ως ένδειξη δημοσιονομικής αξιοπιστίας προς επενδυτές και οίκους αξιολόγησης, σε ένα περιβάλλον διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας.

Ακόμη, ο Υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.