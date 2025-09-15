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Χρηστίδης: Ζητάμε εκλογές για την πολιτική αλλαγή που θέλουν οι Έλληνες
Πολιτική
15:42 - 15 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Ζητάμε εκλογές για την πολιτική αλλαγή που θέλουν οι Έλληνες

Reporter.gr Newsroom
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«Οφείλουμε να αφουγκραστούμε την ανάγκη του κόσμου για έναν άλλο πόλο εξουσίας», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Action Τώρα”, σημειώνοντας ότι «μια τρίτη θητεία της ΝΔ και του κυρίου Μητσοτάκη, το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι να πάει τη χώρα ακόμα πιο πίσω, γι’ αυτό διεκδικούμε την πρώτη θέση με σχέδιο και σοβαρότητα».

Εξήγησε, ως προς αυτό, ότι το αίτημα για προσφυγή στις κάλπες που θέτει το ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από την ίδια τη βάση της κοινωνίας.

«Όσο τα πράγματα παραμένουν έτσι, με μια διαχειριστική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, τόσο η αγοραστική δύναμη θα φθίνει, τόσο τα κόστη θα πολλαπλασιάζονται, τόσο τα εργασιακά δικαιώματα θα χτυπιούνται, τόσο οι συνταξιούχοι θα βλέπουν μια σειρά ζητημάτων να μην αντιμετωπίζονται θεσμικά και συγκροτημένα», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Σε αυτή την κατεύθυνση, όποιος έχει κοινές αρχές, αξίες και πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μέσα από μια μεγαλύτερη συμμαχία και από μέσα μια σοβαρή, τεκμηριωμένη και τεχνοκρατική αντίληψη, εμείς είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε».

Ο Παύλος Χρηστίδης σχολίασε τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τις οποίες, όμως, στηλίτευσε για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν μόνο μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος όλων των πολιτικών αρχηγών και, δη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτίμησε, ακόμη, ότι η εικόνα εφεξής θα είναι διαφορετική.

«Η πραγματικότητα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές έχουν πέσει έξω και για το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε καμία δημοσκόπηση το 2023 που είχε προβλέψει το 41% της ΝΔ; Καμία. Υπήρχε καμία δημοσκόπηση που είχε προβλέψει το 17% του ΣΥΡΙΖΑ; Καμία. Ίσα ίσα παρουσίαζαν το ένα κόμμα από το άλλο με διαφορά της τάξης των τριών έως πέντε μονάδων. Για να μην πάω στο μακρινό 2009, όπου έξι μήνες πριν από τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ ήταν δέκα μονάδες πίσω από τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και μόλις έγιναν οι εκλογές, το ΠΑΣΟΚ βρήκε δέκα μονάδες μπροστά», συμπλήρωσε.

Απέναντι στα “πυρά” της ΝΔ για τις εξαγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη, έθεσε το ζήτημα της αξιοπιστίας, των πολιτικών επιλογών και των προτεραιοτήτων κάθε κόμματος.

«Ο κ. Μητσοτάκης, ένα χρόνο πριν έλεγε ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, αλλά φέτος τον μειώνει για κάποια χωριά. Ο κ. Μητσοτάκης και όλοι οι βουλευτές της ΝΔ έλεγαν ότι δεν μπορούν να μειώσουν τον ΦΠΑ, αλλά τώρα τον μειώνει για μικρά ακριτικά νησιά. Όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν έλεγε πόσα λεφτά κοστίζει. Αλλά όταν έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει για τις αδικίες στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, ξαφνικά υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας. Όταν εμείς βάζαμε ζήτημα μείωσης της προσωπικής διαφοράς, τα λεφτά δεν υπήρχαν, τώρα όμως ξαφνικά τα λεφτά βρέθηκαν», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ, από το 2015 μέχρι το 2025, έχει στηρίξει, εντός Βουλής, κάθε ρύθμιση που δίνει έστω και ένα επιπλέον ευρώ στους πολίτες.

«Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη έλεγε ότι δεν ψηφίζει ούτε ένα μέτρο γιατί είναι επιδοματικού χαρακτήρα. Τι φέρνει τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ακριβώς τα ίδια». Και συμπλήρωσε: «Στο τελευταίο επτάμηνο μόνο, η ΝΔ έχει διαθέσει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, λοιπόν, ας αξιολογήσει ο κόσμος τι διαφορές έχουν δει στο σούπερ μάρκετ, στην τιμή του ρεύματος, στη λιανική, στην ενέργεια, οπουδήποτε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος διανομής αυτών των χρημάτων».

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