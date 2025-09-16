Υπ. Ανάπτυξης: Ενισχυμένοι έλεγχοι για κρατικές επιδοτήσεις σε επενδύσεις

Σε συνέχεια των ελέγχων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, με δύο νέες αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ), εξασφαλίζοντας πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια.

Παράλληλα, καθιερώνεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους, ο οποίος περιλαμβάνει επαλήθευση της νόμιμης λειτουργίας, των οικονομικών στοιχείων, των θέσεων εργασίας, του δυναμικού παραγωγής και της τήρησης των ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.

Επιπλέον, ενισχύεται το πλαίσιο κυρώσεων, καθώς σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση των επενδύσεων με τις υποχρεώσεις τους.

Τέλος, συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες επανεξετάζουν δειγματοληπτικά (σε ποσοστό 30%) επενδυτικά σχέδια των οποίων η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός 45 ημερών από τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν ακόμα μια σημαντική παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, θωρακίζοντας το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και εξασφαλίζοντας ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται σωστά προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Όπως έχει τονίσει ο κ. Θεοδωρικάκος «οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».