Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός βώλος για εκτροφές άνω των 900 αιγοπροβάτων

Υποχρεωτική καθίσταται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου σε αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών για τις μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου για το 2026.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει στους αιγοπροβατοτρόφους ότι, βάσει της ΚΥΑ 148097/2026 (ΦΕΚ Β΄ 3300/11.06.2026), η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους σε ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα ενίσχυσης και παρεμβάσεις.

Για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά και αφορά αποκλειστικά κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με δυναμικότητα άνω των 900 αιγών και προβάτων.

Στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, η υποχρέωση δεν περιορίζεται σε μέρος του ζωικού κεφαλαίου, αλλά αφορά το σύνολο των επιλέξιμων ζώων ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Από το 2027, το σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί καθολικά σε όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα

Για να θεωρείται επιλέξιμο ένα αιγοπρόβατο ηλικίας άνω των έξι μηνών, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ηλεκτρονικής και συμβατικής ταυτοποίησης.

Ειδικότερα, το ζώο πρέπει:

να φέρει συμβατικό ενώτιο τύπου 1 ,

, να διαθέτει ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης , ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου,

, ο οποίος αντιστοιχεί στον κωδικό του ενωτίου, να έχει καταχωριστεί στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγών και Προβάτων.

Η διαδικασία ξεκινά με την ηλεκτρονική παραγγελία των βώλων. Μετά την ψηφιακή έγκριση και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η τοποθέτηση των βώλων και η καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

Η σχετική καταχώριση θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δύο ημέρες από την τοποθέτηση.

Δεν αρκεί η παραγγελία του βώλου

Το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει ότι η ηλεκτρονική παραγγελία των βώλων αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και από μόνη της δεν εξασφαλίζει την επιλεξιμότητα του ζώου.

Απαραίτητη είναι τόσο η τοποθέτηση του ηλεκτρονικού βώλου όσο και η καταχώριση κάθε ζώου στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας.

Επομένως, οι κτηνοτρόφοι που εμπίπτουν στο πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής για το 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα στάδια και όχι απλώς να έχουν προχωρήσει στην παραγγελία του εξοπλισμού.

Τι ισχύει από το 2027

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις αποτελεί το πρώτο στάδιο πριν από την καθολική εφαρμογή του συστήματος.

Από το 2027, η υποχρέωση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μέσω ενδοστομαχικού βώλου επεκτείνεται στο σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων της χώρας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί, ως εκ τούτου, τους παραγωγούς που υπάγονται στην πιλοτική εφαρμογή του 2026 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.

Παράλληλα, το ΥΠΑΑΤ συνιστά σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους να προετοιμαστούν εγκαίρως για την καθολική εφαρμογή του μέτρου από το επόμενο έτος.