ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση 0,6% των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, αλλά η δυναμική θα μπορούσε να επιβραδυνθεί λόγω της αδυναμίας της αγοράς εργασίας και της αύξησης των τιμών των αγαθών εξαιτίας των δασμών στις εισαγωγές.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,6% τον περασμένο μήνα, μετά από μια ανοδική αναθεώρηση κατά 0,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (16/9) το Γραφείο Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις θα αυξάνονταν κατά 0,2%.

Μέρος της αύξησης των λιανικών πωλήσεων τον περασμένο μήνα οφείλεται πιθανώς στην αύξηση των τιμών λόγω των δασμών και όχι στον όγκο των πωλήσεων. Η κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών, με ισχυρές αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων και των ενδυμάτων, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Η δυσχερής κατάσταση στην αγορά εργασίας, που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αύξηση των θέσεων εργασίας και αύξηση της ανεργίας, καθώς οι εταιρείες αναβάλλουν τις προσλήψεις λόγω των αβέβαιων οικονομικών προοπτικών, αποτελεί κίνδυνο για τις καταναλωτικές δαπάνες.

Αύξηση των βασικών λιανικών πωλήσεων

Οι λιανικές πωλήσεις, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, της βενζίνης, των οικοδομικών υλικών και των υπηρεσιών εστίασης, αυξήθηκαν κατά 0,7% τον περασμένο μήνα, μετά από μια μη αναθεωρημένη αύξηση 0,5% τον Ιούλιο. Αυτές οι λεγόμενες βασικές λιανικές πωλήσεις αντιστοιχούν περισσότερο στη συνιστώσα των καταναλωτικών δαπανών του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

«Παρόλο που υπάρχει υποκείμενη ανθεκτικότητα, η κατανάλωση επιβραδύνεται», δήλωσε ο Sam Bullard, ανώτερος οικονομολόγος της Wells Fargo. «Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να έχουν γενικά τα μέσα να ξοδεύουν, αλλά οι αυξανόμενες ανησυχίες για την αγορά εργασίας υποδηλώνουν ότι πιθανότατα θα δούμε υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των δαπανών για το υπόλοιπο του έτους».

Μια έρευνα της Fed της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (15/9) έδειξε ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό, υποχώρησαν τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4,5 ετών σε ετήσια βάση.

Επιδράσεις στην κατανάλωση ανά εισοδηματική και ηλικιακή ομάδα

Ωστόσο, περισσότεροι άνθρωποι συνέχισαν να αγοράζουν ηλεκτρονικά είδη, οικιακές συσκευές, έπιπλα, σπίτια και οχήματα, καθώς και να πραγματοποιούν επισκευές στο σπίτι και να πηγαίνουν διακοπές.

Μια έρευνα του Bank of America Institute διαπίστωσε ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα επηρεάστηκαν περισσότερο από την αδυναμία της αγοράς εργασίας, με τους μισθούς και τα ημερομίσθιά τους μετά τη φορολογία να αυξάνονται τον Αύγουστο με τον πιο αργό ρυθμό από το 2016.

Ακόμα, σημείωσε ότι η αύξηση των δαπανών ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των νεότερων ατόμων και εκείνων που γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980. «Η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας φαίνεται να επηρεάζει τους νεότερους, ιδίως επειδή η αλλαγή εργασίας δεν οδηγεί πλέον σε τόσο μεγάλη αύξηση των αποδοχών», ανέφερε.