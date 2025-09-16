ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά σε ΥΠΕΘΟ - ΥΠΑΝ: Ζητά παράταση πλαφόν 3% και φορολογικά κίνητρα
Επιχειρήσεις
16:22 - 16 Σεπ 2025

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά σε ΥΠΕΘΟ - ΥΠΑΝ: Ζητά παράταση πλαφόν 3% και φορολογικά κίνητρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε επιστολές προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της επαγγελματικής στέγης, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κόστους για τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 1ο εξάμηνο 2024, οι μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση τζίρου, ενώ οι θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να ενισχύσουν την κατανάλωση.

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητήθηκε:

  • Παράταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων και για το 2025, με δυνατότητα επανεξέτασης ανά έτος, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.
  • Θέσπιση ελάχιστης διάρκειας 6 ετών στα επαγγελματικά μισθωτήρια, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα 3 έτη, εφόσον ο μισθωτής είναι συνεπής.
  • Δικαίωμα προαίρεσης παράτασης δύο ετών στις τρέχουσες μισθώσεις, με ετήσια αύξηση έως 3%, ώστε να αποφεύγονται βίαιες εξώσεις και να διασφαλίζεται ο στοιχειώδης προγραμματισμός των επιχειρήσεων.

Προς το Υπουργείο Οικονομικών, προτάθηκε:

  • Επέκταση της έκπτωσης 3% στον ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα των νομικών προσώπων.
  • Μείωση της φορολογίας στα ενοίκια, ώστε να στηριχθούν και οι ιδιοκτήτες.
  • Φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που επενδύουν σε ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών ακινήτων.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η επαγγελματική στέγη είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά δεν είναι καλά, οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται ασφυκτικά και η αναγκαστική μετακίνηση λόγω λήξης μισθωτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα. Γι αυτό ζητάμε ρεαλιστικά μέτρα διάρκειας και σταθερότητας, αλλά και επέκταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων για τον επόμενο χρόνο, ώστε να δοθεί ανάσα σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες. Η ισορροπία είναι το κλειδί για να μείνει ζωντανή η αγορά μας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς τονίζει, ότι μόνο με ρεαλιστικές και ισορροπημένες λύσεις για μισθωτές και ιδιοκτήτες μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να προστατευθούν θέσεις εργασίας και να μείνουν ζωντανά τα εμπορικά κέντρα των πόλεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 16:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση 0,6% των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση 0,6% των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης – Τι συζητήθηκε
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης – Τι συζητήθηκε

Γάζα: Το σχέδιο Νετανιάχου απειλεί με εξόντωση 600.000 αμάχους και τους Ισραηλινούς ομήρους
Ειδήσεις

Γάζα: Το σχέδιο Νετανιάχου απειλεί με εξόντωση 600.000 αμάχους και τους Ισραηλινούς ομήρους

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά: Πιέσεις για αποδυνάμωση της κινεζικής παρουσίας
Ναυτιλία

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά: Πιέσεις για αποδυνάμωση της κινεζικής παρουσίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas
Ανακοινώσεις

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Παπαθανάσης: Ούτε ευρώ χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει την πραγματικότητα
Οικονομία

Παπαθανάσης: Ούτε ευρώ χαμένο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει την πραγματικότητα

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ