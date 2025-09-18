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Τι έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ
Πολιτική
07:56 - 18 Σεπ 2025

Τι έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έκρυβαν εκπλήξεις. 

Η Νέα Δημοκρατία ανέκοψε μεν την πτώση που κατέγραφε το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να είναι πλέον καθαρά δεύτερο, αλλά σε διψήφια απόσταση από τη ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πάντως να κρίνεται από τους πολίτες ως προτιμότερος από τον Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθεί των κεντροαριστερών κομμάτων.

Όσο για τις εξαγγελίες των 1,7 δισ. από τη μεριά της κυβέρνησης κρίνονται σε γενικές γραμμές θετικά, ωστόσο, περίπου το 70% των πολιτών δηλώνει πως δεν πιστεύει ότι θα επηρεάσουν σημαντικά προς το καλύτερο την καθημερινότητά του.

Πρόθεση ψήφου

GPO: Αυξημένο κατά 1,8 μονάδες είναι το ποσοστό της ΝΔ συγκριτικά με τη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο. Στην πρόθεση ψήφου μακράν πρώτη η ΝΔ (24,8%) και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ (11,2%), Ελληνική Λύση (8,7%), ΚΚΕ (8,1%), Πλεύση Ελευθερίας (7,8%), ΣΥΡΙΖΑ (5,2%) και Φωνή Λογικής (3,1%), στο 18,3% η γκρίζα ζώνη.

Marc: Βρίσκει την πρόθεση ψήφου στη ΝΔ αυξημένη κατά 1,7 μονάδες από τη δημοσκόπηση του Ιουλίου, στο 27%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ (10,4%), Πλεύση Ελευθερίας (9,3%), Ελληνική Λύση (7,4%), ΣΥΡΖΑ (5,3%), Φωνή Λογικής (3,1%) και αναποφάσιστοι 15%.

RealPolls: Τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στα επίπεδα του Ιουλίου. ΝΔ 23,8%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΚΚΕ 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας χάνει δύο μονάδες και πέφτει στο 5,8%, οριακά ανεβασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,6%. Από τους ερωτηθέντες, 12,7% απάντησαν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα και 9,1% ότι είναι «αρκετά πιθανό», εδώ.

Opinion: Πρώτη η ΝΔ με 24,9%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, ενώ κατατάσσει στην τρίτη θέση την Πλεύση Ελευθερίας με 9,6% και ακολουθούν Ελληνική Λύση (9,4%), ΚΚΕ (6,1%), Φωνή Λογικής (3,5%) και ΣΥΡΙΖΑ (3,4%), εδώ.

Interview: Βρίσκει εννέα κόμματα να μπαίνουν στη Βουλή, με πρώτη τη ΝΔ με 21,9%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 12%, μετά την Ελληνική Λύση (8,1%), το ΚΚΕ (7,2%). Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜΕΡΑ25 και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στη ζώνη του 3,4%-4,6%, εδώ.

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse, η ΝΔ λαμβάνει 24% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 8,5%, Ελληνική Λύση με 7,5%, ΚΚΕ με 7%, ΣΥΡΙΖΑ με 6% και το ΜέΡΑ25 με τη Φωνή Λογικής από 3%.

Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, είχε αρνητικό πρόσημο για όλους.

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Ποιος εκφράζει καλύτερα την κεντροαριστερά

Η έρευνα της Pulse εξέτασε και το ποιος πολιτικός θεωρείται ο πιο κατάλληλος να εκπροσωπήσει την κεντροαριστερά, στο πλαίσιο της συζήτησης για δημιουργία ενός ευρύτερου φορέα που θα εκτείνεται από το πολιτικό κέντρο έως την αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη σημερινή κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν η θέση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται να προηγείται συνολικά στην εκτίμηση του εκλογικού σώματος. Αν και υστερεί στους κεντρώους ψηφοφόρους έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους προηγείται, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους.

Pulse

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