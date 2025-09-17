Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν «κόβουν» το διαδίκτυο για την «αποτροπή της αμαρτίας και της ανηθικότητας»

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν περιόρισε σήμερα (17/9) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, με τους αξιωματούχους να δικαιολογούν τις διακοπές στο πλαίσιο της μάχης κατά της «ανηθικότητας» και της «ηθικής διαφθοράς».

Στην επαρχία Μπαλχ, στα βόρεια του Αφγανιστάν, απαγορεύτηκε πλήρως η χρήση του διαδικτύου μέσω οπτικών ινών και το δίκτυο αποσυνδέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αταουλάχ Ζαΐντ, εκπροσώπου Τύπου του τοπικού κυβερνείου, μετά από εντολή του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, εμίρη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Ο Ζαΐντ πρόσθεσε πως το μέτρο πάρθηκε με σκοπό την αποτροπή της αμαρτίας και ότι θα υιοθετηθούν εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες συνδεσιμότητας στη χώρα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter).

Στην περιοχή αυτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή μόνο μέσω τηλεφωνικού δικτύου, το οποίο όμως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως επιβεβαίωσε ανταποκριτής του AFP. Όλοι οι πάροχοι επηρεάζονται από το μέτρο.

Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και σε άλλες επαρχίες, όπως Μπανταχσάν και Ταχάρ στα βόρεια, καθώς και σε Κανταχάρ, Χελμάντ, Ουρουζγκάν και Νανγκαράρ στα νότια, σύμφωνα με άλλους ανταποκριτές του AFP.

Όταν ρωτήθηκαν, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και το υπουργείο Τηλεπικοινωνιών δεν θέλησαν να σχολιάσουν το συγκεκριμένο μέτρο.

Ένας εργαζόμενος σε ιδιωτικό πάροχο στην Καμπούλ, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, τόνισε πως η τεχνολογία οπτικών ινών είναι η πλέον διαδεδομένη στο Αφγανιστάν, αλλά δεν γνωρίζει τις αιτίες και τις λεπτομέρειες πίσω από την απαγόρευση.

Ο επιχειρηματίας Άτα Μοχάμεντ από την Κανταχάρ, που δραστηριοποιείται στον τομέα του μαρμάρου, εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες της διακοπής του διαδικτύου, εξηγώντας ότι αν δεν μπορεί να απαντήσει εγκαίρως στα email πελατών του από Ντουμπάι και Ινδία, οι επιχειρήσεις του κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, προσθέτοντας πως χάνει τον ύπνο του εξαιτίας αυτού.

Ο Κοραΐσι Μπαντλούνε, εκπρόσωπος του υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού της Νανγκαράρ, δήλωσε πως αναμένει ότι η απαγόρευση θα επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε χθες, το υπουργείο υποστήριξε ότι πρόσφατες έρευνες στο Αφγανιστάν έδειξαν πως διαδικτυακές εφαρμογές επηρεάζουν αρνητικά τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς, οδηγώντας σε ηθική διαφθορά.