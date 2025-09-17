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Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της Ben &amp; Jerry’s - Ήρθε σε ρήξη με τη Unilever
Επιχειρήσεις
22:59 - 17 Σεπ 2025

Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s - Ήρθε σε ρήξη με τη Unilever

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας παγωτού Ben & Jerry’s, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επιχείρηση μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Unilever έχει πλέον αφαιρέσει την ανεξαρτησία της εταιρείας και καταπνίγει την κοινωνική της δράση.

Την ανακοίνωση έκανε γνωστή ο Μπεν Κοέν, επίσης συνιδρυτής της μάρκας, μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, ο κ. Γκρίνφιλντ θεωρεί ότι η εταιρεία έχει απομακρυνθεί από τις αρχές της, με την Unilever να έχει ουσιαστικά θέσει τέλος στην κοινωνικά προσανατολισμένη ταυτότητα της Ben & Jerry’s.

Η ρήξη αυτή αποτελεί συνέχεια μιας έντονης διαμάχης που ξεκίνησε το 2021, όταν η Ben & Jerry’s αποφάσισε να σταματήσει τις πωλήσεις παγωτού σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ — περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή. Η απόφαση προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις, ενώ η Unilever προσπάθησε να διαχειριστεί τη ζημιά σε επίπεδο εταιρικής εικόνας.

Εκπρόσωπος της νεοσύστατης The Magnum Ice Cream Company (που διαχωρίζεται από την Unilever) ανέφερε πως η αποχώρηση του κ. Γκρίνφιλντ έγινε μετά από διάλογο με την εταιρεία, αλλά διαφώνησε με την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι επιδιώχθηκε εποικοδομητική συζήτηση για την κατεύθυνση της Ben & Jerry’s.

Ο κ. Γκρίνφιλντ, ωστόσο, στην επιστολή του χαρακτήρισε την αποχώρησή του ως μία από τις πιο επώδυνες αποφάσεις της ζωής του, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε πλέον να εργάζεται για μια εταιρεία που έχει χάσει τη φωνή της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι καταπατήθηκε η συμφωνία συγχώνευσης του 2000, η οποία προέβλεπε τη διατήρηση της «κοινωνικής αποστολής» της εταιρείας ακόμη και υπό την «ομπρέλα» της Unilever.

Η Άννα ΜακΝτόναλντ, στέλεχος επενδυτικής εταιρείας, σχολίασε πως η Ben & Jerry’s χτίστηκε γύρω από αρχές ακτιβισμού και δημόσιας τοποθέτησης σε κοινωνικά ζητήματα, κάτι που η Unilever είχε συμφωνήσει να συνεχίσει. Ωστόσο, όπως σημείωσε, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια υπήρξε προσπάθεια περιορισμού αυτής της πολιτικής, ειδικά αναφορικά με ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό.

Πριν από λίγους μήνες, η Ben & Jerry’s είχε επίσης ισχυριστεί ότι η Unilever επιχείρησε να τη φιμώσει για δημόσιες τοποθετήσεις της κατά του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κ. ΜακΝτόναλντ εκτίμησε ότι ο κ. Γκρίνφιλντ παραιτήθηκε διότι δεν επιθυμεί πλέον να συσχετίζεται με τις σύγχρονες επιλογές και κατευθύνσεις της εταιρείας.

Σε νομικό επίπεδο, η Ben & Jerry’s έχει στραφεί κατά της Unilever στα αμερικανικά δικαστήρια, καταγγέλλοντας παραβίαση της συμφωνίας συγχώνευσης και υποστηρίζοντας ότι η μητρική εταιρεία παρενέβη για να περιορίσει τον ιδεολογικό της ρόλο. Μάλιστα, η απομάκρυνση του CEO της Ben & Jerry’s, Ντέιβιντ Στίβερ, από την Unilever, αποτέλεσε ακόμη ένα σημείο τριβής, καθώς συμπεριλήφθηκε στη σχετική αγωγή.

Η Unilever εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι εσωτερικές συζητήσεις έγιναν δημόσιες, και απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω.

Παράλληλα, ο Μπεν Κοέν συνεχίζει να είναι ενεργός κοινωνικά. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο είχε συλληφθεί μαζί με άλλους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στη Γερουσία των ΗΠΑ, η οποία αφορούσε την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Οι διαμαρτυρίες διέκοψαν επίσημη ακρόαση στην οποία κατέθετε ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ. Ο Κοέν κατηγορήθηκε για πλημμέλημα, ενώ άλλοι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν σοβαρότερες κατηγορίες, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου.

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