ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σφοδρά αντιπολιτευτικά «πυρά» μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Κοινό αίτημα η πολιτική αλλαγή
Πολιτική
22:50 - 17 Σεπ 2025

Σφοδρά αντιπολιτευτικά «πυρά» μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Κοινό αίτημα η πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη· με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να τον κατηγορούν για αλαζονεία και να κάνουν λόγο για ανεπιτυχή οικονομική πολιτική, αδιαφορία για την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες. Ακόμη, «πυρά» εξαπέλυσαν και σχετικά με τη στάση του ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ως προς διεθνή ζητήματα, όπως αυτό της Γάζας.  

Κοινός παρονομαστής και των τριών ανακοινώσεων, η ανάγκη πολιτικής αλλαγής και τα «πυρά» απέναντι στην κυβέρνηση για αποσύνδεση από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Απομακρυσμένος από την κοινωνία, χωρίς όραμα και με αλαζονεία – Μονόδρομος οι εκλογές

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε «χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του».

Η Χαριλάου Τρικούπη άσκησε, ακόμη, κριτική για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και κατηγόρησε το πρωθυπουργό πως «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών».

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «έχει την ψευδαίσθηση τι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

Τέλος, όσον αφορά τη δήλωση του για τη Γάζα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε δριμεία κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία».

ΣΥΡΙΖΑ: Όποτε τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα

Σε εξίσου έντονο ύφος τοποθετήθηκε και η Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη πως «δεν κατανοεί τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ιδίως με την ακρίβεια».

Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν τόσο οι δηλώσεις του σχετικά με τον ΦΠΑ και το ρεύμα, όσο και τα όσα είπε για το μεταναστευτικό, επί του οποίου τον κατηγόρησε ότι «κάλυψε πλήρως τον υπουργό του, τον κ. Πλεύρη, λέγοντας πως δεν υπάρχει στρατηγική Πλεύρη, αλλά κυβερνητική στρατηγική».

Σχετικά με την τοποθέτησή του για την Γάζα, η κριτική της Κουμουνδούρου είναι εξίσου αιχμηρή, αφού χαρακτηρίζει τη θέση του ως «ντροπιαστική για τη χώρα» και τον κατηγορεί πως αδυνατεί να κατανοήσει το πόρισμα του ΟΗΕ που «κάνει λόγο ρητά ότι στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία».

ΚΚΕ: Δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη λαϊκή δυσαρέσκεια

Ο Περισσός στη δική του σχετική ανακοίνωση κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι προσπάθησε να «ντύσει» με ωραίο «περιτύλιγμα» την πολιτική της κυβέρνησής του και τον προειδοποίησε πως δεν θα καταφέρει να αποφύγει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία δυναμώνει, αφού «τα έα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία».

Λόγο για «ματωμένα πλεονάσματα» έκανε για μία ακόμη φορά το ΚΚΕ, ενώ σχετικά με τη Γάζα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «συνέχισε την απαράδεκτη τακτική εξίσωσης του θύτη με το θύμα και την υπεράσπιση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, που οδηγούν τελικά στην αθώωση του κράτους δολοφόνου».

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε αρχικά: «Είδαμε μια θλιβερή εμφάνιση, από έναν αμετανόητο, ασυγχώρητο, αδιόρθωτο, ματαιόδοξο πρωθυπουργό», για να συμπληρώσει:

«Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος νομίζει ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Φτάνει στο σημείο να ρωτά μόνος του, “και αν φύγει ο Μητσοτάκης, μετά τι;” και απαντώντας στο πνεύμα “μετά τον Μητσοτάκη, το χάος”! Το μόνο που αποκομίσαμε είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον ελληνικό λαό, ούτε για τα προβλήματα του φτωχού Έλληνα πολίτη, παρά μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι «ευτυχώς που δεν χρησιμοποίησε τη ρήση, “Μητσοτάκης ή τανκς”!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026
Πολιτική

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία
Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ