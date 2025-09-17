Σφοδρά αντιπολιτευτικά «πυρά» μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Κοινό αίτημα η πολιτική αλλαγή

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη· με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ να τον κατηγορούν για αλαζονεία και να κάνουν λόγο για ανεπιτυχή οικονομική πολιτική, αδιαφορία για την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανάγκες. Ακόμη, «πυρά» εξαπέλυσαν και σχετικά με τη στάση του ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ως προς διεθνή ζητήματα, όπως αυτό της Γάζας.

Κοινός παρονομαστής και των τριών ανακοινώσεων, η ανάγκη πολιτικής αλλαγής και τα «πυρά» απέναντι στην κυβέρνηση για αποσύνδεση από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ανάγκες των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Απομακρυσμένος από την κοινωνία, χωρίς όραμα και με αλαζονεία – Μονόδρομος οι εκλογές

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε «χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του».

Η Χαριλάου Τρικούπη άσκησε, ακόμη, κριτική για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και κατηγόρησε το πρωθυπουργό πως «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών».

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «έχει την ψευδαίσθηση τι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

Τέλος, όσον αφορά τη δήλωση του για τη Γάζα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε δριμεία κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός «ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία».

ΣΥΡΙΖΑ: Όποτε τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί η χώρα πρέπει άμεσα να γυρίσει σελίδα

Σε εξίσου έντονο ύφος τοποθετήθηκε και η Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη πως «δεν κατανοεί τι συμβαίνει στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ιδίως με την ακρίβεια».

Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν τόσο οι δηλώσεις του σχετικά με τον ΦΠΑ και το ρεύμα, όσο και τα όσα είπε για το μεταναστευτικό, επί του οποίου τον κατηγόρησε ότι «κάλυψε πλήρως τον υπουργό του, τον κ. Πλεύρη, λέγοντας πως δεν υπάρχει στρατηγική Πλεύρη, αλλά κυβερνητική στρατηγική».

Σχετικά με την τοποθέτησή του για την Γάζα, η κριτική της Κουμουνδούρου είναι εξίσου αιχμηρή, αφού χαρακτηρίζει τη θέση του ως «ντροπιαστική για τη χώρα» και τον κατηγορεί πως αδυνατεί να κατανοήσει το πόρισμα του ΟΗΕ που «κάνει λόγο ρητά ότι στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία».

ΚΚΕ: Δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη λαϊκή δυσαρέσκεια

Ο Περισσός στη δική του σχετική ανακοίνωση κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι προσπάθησε να «ντύσει» με ωραίο «περιτύλιγμα» την πολιτική της κυβέρνησής του και τον προειδοποίησε πως δεν θα καταφέρει να αποφύγει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία δυναμώνει, αφού «τα έα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία».

Λόγο για «ματωμένα πλεονάσματα» έκανε για μία ακόμη φορά το ΚΚΕ, ενώ σχετικά με τη Γάζα κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «συνέχισε την απαράδεκτη τακτική εξίσωσης του θύτη με το θύμα και την υπεράσπιση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ, που οδηγούν τελικά στην αθώωση του κράτους δολοφόνου».

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε αρχικά: «Είδαμε μια θλιβερή εμφάνιση, από έναν αμετανόητο, ασυγχώρητο, αδιόρθωτο, ματαιόδοξο πρωθυπουργό», για να συμπληρώσει:

«Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος νομίζει ότι ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Φτάνει στο σημείο να ρωτά μόνος του, “και αν φύγει ο Μητσοτάκης, μετά τι;” και απαντώντας στο πνεύμα “μετά τον Μητσοτάκη, το χάος”! Το μόνο που αποκομίσαμε είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον ελληνικό λαό, ούτε για τα προβλήματα του φτωχού Έλληνα πολίτη, παρά μόνο για την καρέκλα του πρωθυπουργού», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας ότι «ευτυχώς που δεν χρησιμοποίησε τη ρήση, “Μητσοτάκης ή τανκς”!».