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MRB: Απώλειες για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Το 88% θεωρεί «λίγα» τα μέτρα
Πολιτική
20:12 - 18 Σεπ 2025

MRB: Απώλειες για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Το 88% θεωρεί «λίγα» τα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσκόπηση της MRB για το Open που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18/9) καταγράφει απώλειες για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με το 60% να θεωρεί ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν τον "αγγίζουν" καθόλου και το 28% πως θα ευνοηθεί λίγο.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 21,8%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας είχε μετρηθεί στο 22,7%. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια κερδίζει μόνο 0,5% καθώς το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ενθουσίασε.

Ανεβασμένα ποσοστά εμφανίζει η Ελληνική Λύση που είναι τρίτο κόμμα πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.

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Τα ποσοστά με αναγωγή στο σύνολο δεν αλλάζουν ιδιαίτερα την εικόνα

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Σχετικά με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν φαίνεται να ενθουσίασαν τους πολίτες, με το 29,3% να τα θεωρεί πάντως αρκετά θετικά. Ωστόσο, δεν θεωρούν οι περισσότεροι πολίτες πως θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθημερινότητά τους. Το 60% θεωρεί πως δεν ευνοείται καθόλου και ένα επιπλέον 28% θεωρεί πως θα δει μικρή βελτίωση.

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Σημαντικό είναι επίσης το εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο το 60% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει περισσότερα, αλλά δεν το έπραξε.

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Αντίστοιχα βέβαια και το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έκαναν τη διαφορά.

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Νέα κόμματα

Μία ακόμα δημοσκόπηση έκανε ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες για δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να καταγράφονται εκπλήξεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δυνητικό κοινό κοντά στο 20% και ο Αντώνης Σαμαράς 14%. Σίγουροι ψηφοφόροι είναι, όμως, 9% για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και 2,5% για τον κ. Σαμαρά.

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