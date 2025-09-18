MRB: Απώλειες για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ - Το 88% θεωρεί «λίγα» τα μέτρα

Δημοσκόπηση της MRB για το Open που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18/9) καταγράφει απώλειες για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με το 60% να θεωρεί ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν τον "αγγίζουν" καθόλου και το 28% πως θα ευνοηθεί λίγο.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 21,8%, ενώ στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας είχε μετρηθεί στο 22,7%. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια κερδίζει μόνο 0,5% καθώς το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ενθουσίασε.

Ανεβασμένα ποσοστά εμφανίζει η Ελληνική Λύση που είναι τρίτο κόμμα πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.

Τα ποσοστά με αναγωγή στο σύνολο δεν αλλάζουν ιδιαίτερα την εικόνα

Σχετικά με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν φαίνεται να ενθουσίασαν τους πολίτες, με το 29,3% να τα θεωρεί πάντως αρκετά θετικά. Ωστόσο, δεν θεωρούν οι περισσότεροι πολίτες πως θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθημερινότητά τους. Το 60% θεωρεί πως δεν ευνοείται καθόλου και ένα επιπλέον 28% θεωρεί πως θα δει μικρή βελτίωση.

Σημαντικό είναι επίσης το εύρημα της έρευνας, σύμφωνα με το οποίο το 60% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει περισσότερα, αλλά δεν το έπραξε.

Αντίστοιχα βέβαια και το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έκαναν τη διαφορά.

Νέα κόμματα

Μία ακόμα δημοσκόπηση έκανε ερωτήσεις σχετικά με τις φήμες για δημιουργία κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να καταγράφονται εκπλήξεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δυνητικό κοινό κοντά στο 20% και ο Αντώνης Σαμαράς 14%. Σίγουροι ψηφοφόροι είναι, όμως, 9% για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και 2,5% για τον κ. Σαμαρά.