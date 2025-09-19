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Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Εξαντλήθηκε το περιθώριο για παροχές - Συνέχιση των «εμβληματικών» μεταρρυθμίσεων
Πολιτική
13:24 - 19 Σεπ 2025

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Εξαντλήθηκε το περιθώριο για παροχές - Συνέχιση των «εμβληματικών» μεταρρυθμίσεων

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στον εκλιπόντα Απόστολο Βεσυρόπουλο, τονίζοντας το ήθος και την προσφορά του. Αμέσως μετά, πρότεινε για νέο γραμματέα της Κ.Ο. τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, υπογραμμίζοντας την εμπειρία και τη μετριοπάθειά του.  

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε, επίσης, τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, στις μεταρρυθμίσεις, στην ασφάλεια, στη φορολογική πολιτική και στην ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, της νεολαίας και των συνταξιούχων.

Απέκλεισε κάθε συζήτηση για νέα «παροχολογία», υπογραμμίζοντας ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη αξιοποιηθεί πλήρως και κάλεσε την αντιπολίτευση να παρουσιάσει ρεαλιστικές προτάσεις.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια. «Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν από μένα στη ΔΕΘ.», σημείωσε αμέσως μετά και ανέφερε ενδεικτικά:

(α) την έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας
(β) τη διαρκή συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων
(γ) την εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας παντού

«Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Πέμπτη πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Όλες αυτές οι επιλογές είναι κατευθύνσεις ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρω δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Είπε, επίσης, ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών.

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγουσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 13:51
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