Ανδρουλάκης: Εκλογική αναγκαιότητα και εθνικό σχέδιο 2030 στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ

Την προσφυγή στις κάλπες χαρακτηρίζει «κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας το συντομότερο δυνατό.

Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Μακεδονία», από τη ΔΕΘ το κόμμα έστειλε σαφές μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας, με επεξεργασμένο προγραμματικό πλαίσιο, προοδευτική κατεύθυνση και νέο πολιτικό ήθος. «Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, καλούμε τους πολίτες να εμπιστευτούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το αίτημα για εκλογές, εξηγεί, δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση αλλά την κορύφωση μιας συνολικής στρατηγικής. Στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει τις αποτυχίες της κυβέρνησης και έχει προτείνει εναλλακτικές, ενώ στην κοινωνία αναπτύσσει διάλογο με πολίτες σε όλη τη χώρα, συγκροτώντας προγραμματικό πλαίσιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Η πολιτική αλλαγή που προτάσσει το κόμμα βρίσκεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του, «στον αντίποδα των κυβερνητικών πολιτικών που οξύνουν τις ανισότητες και υποβαθμίζουν τη Δημοκρατία». Το ΠΑΣΟΚ, τονίζει, μιλά για μια Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρώπης, με οικονομία που στηρίζεται στην καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Δεσμεύεται σε ενίσχυση της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος έχει χρονικό ορίζοντα το 2030. Βασίζεται σε πέντε εθνικές προτεραιότητες: τη δημογραφική αναγέννηση, την ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, τη μείωση των ανισοτήτων με καθολική πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και την αξιοπρεπή εργασία. Όπως επισημαίνεται, ο στόχος της δημογραφικής αναγέννησης είναι υπαρξιακός, αλλά αλληλένδετος με την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Απαντώντας στην κριτική της ΝΔ ότι το πρόγραμμά του «γράφτηκε στο πόδι», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιτείνει ότι έχει παρουσιάσει κοστολογημένο σχέδιο με μακρά πνοή και γενναίες μεταρρυθμίσεις, συγκρίσιμο σε κόστος με τα μέτρα που η ίδια η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει για το 2026-2027, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ. «Η μεγάλη διαφορά είναι ότι το δικό μας πλαίσιο το κατήρτισε η κοινωνία και όχι εταιρείες συμβούλων», τονίζει ο πρόεδρος του κόμματος.

Επικρίνει τη ΝΔ ως «κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών», κάνοντας λόγο για θεσμική υποβάθμιση, ακρίβεια, καρτέλ και ένα δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Προειδοποιεί δε ότι η χώρα, λόγω της κυβερνητικής πολιτικής, κινδυνεύει να βρεθεί ξανά σε κρίση, καθώς η οικονομία παραμένει εξαρτημένη από την κατανάλωση, με επίμονο εμπορικό και εξωτερικό έλλειμμα, ενώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν σε έργα χαμηλής αξίας ή σε λίγα ισχυρά συμφέροντα.

Στο πεδίο της ανάπτυξης, αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι κερδοσκοπία στο real estate, ασκώντας σφοδρή κριτική στη «φούσκα» των ακινήτων και την αύξηση των ενοικίων. Ζητά κατάργηση της Golden Visa σε παραμεθόριες περιοχές και αυστηρούς ελέγχους για λόγους εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας: «Η Ελλάδα δεν πωλείται».

Για τις συμμαχίες της επόμενης μέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει ότι είναι η αξιόπιστη επιλογή για την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, με δέσμευση σε διαφάνεια, αξιοκρατία, προστασία της πρώτης κατοικίας, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων.

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται «χωρίς αυταπάτες» και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο πρόεδρος του κόμματος ξεκαθαρίζει: «Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα», ενώ θυμίζει την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ως παράδειγμα εθνικής στρατηγικής.

Τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται σε σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης με έμφαση στη δυτική πλευρά, τη δημιουργία νέου κέντρου logistics, την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου και ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, καθώς και την ενίσχυση της εκθεσιακής δραστηριότητας με μια ΔΕΘ που θα ανήκει στους φορείς της πόλης.