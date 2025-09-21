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Διεθνείς οίκοι «ποντάρουν» στην Αθήνα: Η θεαματική αναγέννηση των ελληνικών ομολόγων
Οικονομία
10:03 - 21 Σεπ 2025

Διεθνείς οίκοι «ποντάρουν» στην Αθήνα: Η θεαματική αναγέννηση των ελληνικών ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
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Μια δεκαετία μετά την περίοδο που χαρακτηρίζονταν «σκουπίδια», τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν εξελιχθεί σε κορυφαία επιλογή για τους διεθνείς επενδυτές, φθάνοντας μάλιστα να συγκρίνονται ευνοϊκά με τα γερμανικά.

H Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια στην αγορά ομολόγων, τόνιζαν αναλυτές στο Bloomberg. Παρά τους κραδασμούς που παρατηρούνται τελευταία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων παρουσιάζεται ανθεκτική.

Στα τέλη Αυγούστου η Morgan Stanley έδωσε το στίγμα της: long στην Ελλάδα – short στη Γερμανία. Η αμερικανική τράπεζα ποντάρει στη σταθερότητα της Αθήνας και ταυτόχρονα στην αβεβαιότητα που περιβάλλει το Παρίσι, λόγω δημοσιονομικών κινδύνων, ενισχύοντας τη θέση ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει θετική δυναμική και προοπτική.

Ανθεκτικότητα παρά τις αναταράξεις

Παρά τους πρόσφατους κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η ελληνική αγορά αποδεικνύεται ανθεκτική. Το spread έχει υποχωρήσει στις 73 μονάδες βάσης από τα επίπεδα των 85-90 στις αρχές του έτους, ενώ η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα ακόμη και από Ιταλία και Γαλλία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι εισροές κεφαλαίων για αγορές ομολόγων και εντόκων γραμματίων έφτασαν τα 7,5 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. για ολόκληρο το 2024. Οι μεγαλύτερες εισροές καταγράφηκαν τον Ιανουάριο (3,5 δισ.), τον Ιούνιο (1,6 δισ.) και τον Μάρτιο (1,4 δισ.).

Τα «όπλα» της Ελλάδας

Η πολιτική σταθερότητα, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και η δημοσιονομική υπεραπόδοση έχουν θωρακίσει την Ελλάδα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε ότι η χώρα αποτελεί πλέον παράδειγμα ανθεκτικότητας και σταθερότητας.

Η JP Morgan παραμένει «ταύρος» για τα ελληνικά ομόλογα, τα οποία χαρακτηρίζει κορυφαία επενδυτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές άμυνες απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες για το υπόλοιπο του 2025 και σταθερό πολιτικό σκηνικό.

Παράλληλα, η Société Générale προβλέπει υποβαθμίσεις της Γαλλίας και αναβαθμίσεις στον ευρωπαϊκό Νότο, με το ελληνικό χρέος να ξεχωρίζει ως σημείο ισχύος.

Θεαματική μείωση του χρέους

Η Wood & Co. προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί από το 154,1% του ΑΕΠ το 2024 σε περίπου 101,3% το 2030, προσεγγίζοντας έτσι το 100%. Η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του GLF ύψους 31,6 δισ. ευρώ έως το 2031, μια δεκαετία νωρίτερα, θα λειτουργήσει επιταχυντικά στη μείωση του χρέους και θα περιορίσει τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης.

Αναβαθμίσεις και νέα επενδυτική βάση

Η ανοδική πορεία της Ελλάδας έχει οδηγήσει σε συνεχείς αναβαθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και πιέζουν χαμηλότερα τις αποδόσεις. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το spread του ελληνικού 10ετούς έναντι του γερμανικού ανήλθε στις 5/6/2025 σε 73 μονάδες βάσης, δηλαδή 125 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το μέσο του α’ τριμήνου 2023.

Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής, με υψηλή ζήτηση από ξένους επενδυτές, αρκετοί εκ των οποίων επέστρεψαν στην ελληνική αγορά έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία. Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στη νέα σύνθεση της επενδυτικής βάσης, με την προσθήκη 26 νέων λογαριασμών στη λίστα των 50 μεγαλύτερων επενδυτών σε ελληνικά ομόλογα.

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