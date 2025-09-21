Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κουνούπι Αργολίδας

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας, χωρίς να παρουσιάζει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο.

Συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα το πρωί της Κυριακής 21/9, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 44 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος στη μάχη συμμετέχουν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, που προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του μετώπου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν νέες οδηγίες στους κατοίκους, ανάλογα με την πορεία της φωτιάς.