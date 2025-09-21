Μπλακ Άουτ στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Κυβερνοεπίθεση με σενάρια λύτρων σε bitcoin

Χάος επικρατεί σε μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης μετά από κυβερνοεπίθεση που έπληξε κρίσιμα συστήματα διαχείρισης. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα ακυρωθεί το 50% των προγραμματισμένων αναχωρήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν ασφυκτικές ουρές, καθώς η διαδικασία check-in και επιβίβασης γίνεται πλέον χειροκίνητα.

Αντίστοιχες εικόνες έρχονται από το Χίθροου του Λονδίνου, όπου ταξιδιώτες περιμένουν εγκλωβισμένοι, υπάλληλοι εκδίδουν χειρόγραφες κάρτες επιβίβασης και οι αποσκευές στοιβάζονται επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα δεν τις καταγράφει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium, μέχρι τις 11:30 GMT είχαν ακυρωθεί 29 πτήσεις σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και Βερολίνο, ενώ 17 πτήσεις στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών παρουσίασαν καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας. Τουλάχιστον 10 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν ήδη στις Βρυξέλλες. Από την πλευρά της, η Collins Aerospace, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου RTX (πρώην Raytheon Technologies), διευκρίνισε ότι το πρόβλημα περιορίζεται στα συστήματα ελέγχου επιβατών και διαχείρισης αποσκευών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση, συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την αποκατάσταση της λειτουργίας, αλλά εκτίμησε ότι δεν πρόκειται για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση. Ο διευθυντής κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, σημείωσε ότι οι ομάδες CSIRT και η EU-CyCLONE της ΕΕ παρακολουθούν τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Collins Aerospace βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς το 2023 φέρεται να δέχθηκε επίθεση με αίτημα λύτρων. Αν και η εταιρεία δεν σχολίασε τις τελευταίες πληροφορίες, τα σενάρια για εμπλοκή ransomware επανέρχονται, με αναφορές ότι χάκερ ενδέχεται να ζητούν λύτρα σε bitcoin.

Ο Ράφε Πίλινγκ της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Sophos χαρακτήρισε το περιστατικό «καμπανάκι» για την ευαλωτότητα και την αλληλεξάρτηση του ψηφιακού οικοσυστήματος που στηρίζει τις αερομεταφορές. «Η απειλή είναι σημαντική και πολύ πραγματική», τόνισε. Ένας επιβάτης στο Χίθροου περιέγραψε: «Μας είπαν να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες επιβίβασης στο τηλέφωνό μας, αλλά στις πύλες δεν λειτουργούσαν. Τώρα επιστρέψαμε στο check-in για χειρόγραφες κάρτες».

Σύμφωνα με το FlightAware, εκατοντάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια καθυστέρησαν έως και δέκα ώρες το Σάββατο. Ο Eurocontrol έκανε λόγο για «μεγάλο αντίκτυπο» και κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το μισό πρόγραμμα πτήσεων από το Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανέφερε μικρότερες επιπτώσεις, με ορισμένες εταιρείες να προχωρούν σε χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Η EasyJet και η Ryanair, που δεν επιχειρούν από το Χίθροου, δήλωσαν ότι οι πτήσεις τους εκτελούνται κανονικά.