Κεραμέως: Η σημερινή συγκυρία ενδυναμώνει το ρόλο των εργαζομένων

Συνέντευξη για το σύνολο των προκλήσεων, μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων που βρίσκονται στην ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραχώρησε στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ανεργία, την επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των εργαζομένων.

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε αναλυτικά το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο –όπως τόνισε– έχει δύο βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση των εργαζομένων και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας. «Έχει συζητηθεί πολύ το νομοσχέδιο, αλλά μία διάταξή του και όχι οι υπόλοιπες 87» σημείωσε, δίνοντας παραδείγματα όπως η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για γονείς σε μόνιμη βάση και η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας ανεξαρτήτως εργοδότη.

Αναφορικά με το πολυσυζητημένο «13ωρο», υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για καθολικό μέτρο αλλά για «δυνατότητα» εφαρμογής έως 37 ημέρες το χρόνο, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη ισχύει σε περίπτωση πολλαπλών εργοδοτών. «Το 8ωρο παραμένει, όμως πλέον ο εργαζόμενος μπορεί να έχει +40% αύξηση στις αποδοχές του αν το επιλέξει με έναν εργοδότη» είπε χαρακτηριστικά.

Για την έκτακτη βάρδια εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για γενικευμένη «έκτη μέρα», αλλά για ειδική ρύθμιση που αφορά εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας. «Μόλις το 0,1% των επιχειρήσεων την αξιοποίησε, παρά το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί», ανέφερε.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτιωμένη θέση των εργαζομένων στη σημερινή αγορά, λόγω χαμηλότερης ανεργίας. «Είναι πιο εύκολο για κάποιον να βρει δουλειά παρά για μια επιχείρηση να βρει εργαζόμενο» σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω ΔΥΠΑ, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Θεοδώρα, μια νέα γυναίκα που επωφελήθηκε από πρόγραμμα επιχορήγησης και από άνεργη δημιούργησε το δικό της ταξιδιωτικό γραφείο, απασχολώντας σήμερα τρεις εργαζόμενες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δράση «Rebrain Greece», που στοχεύει στην επανασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας. Όπως είπε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Στουτγκάρδη, ενώ η επόμενη έχει προγραμματιστεί για τη Νέα Υόρκη. «Δεν έχει κομματικό πρόσημο, είναι εθνική προσπάθεια για να επιστρέψουν περισσότερα Ελληνόπουλα» τόνισε, ανακοινώνοντας και τη θεσμοθέτηση αυτόματης αναγνώρισης εξειδίκευσης και ειδικότητας γιατρών που επιστρέφουν.

Κλείνοντας, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στο ζήτημα των κενών θέσεων εργασίας και τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης: «Χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό για να διατηρήσουμε τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης. Προτεραιότητα είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι, αλλά χρειαζόμαστε και άλλους».