Αντιμέτωπο με ριζικές αλλαγές το ελληνικό εμπόριο – Η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ασιατικές πλατφόρμες και η ανάγκη για εξωστρέφεια

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές του κλάδου του λιανεμπορίου παρουσιάστηκαν στην ενότητα «Το Ελληνικό Εμπόριο: Ματιά στο Μέλλον», στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) που γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 ετών από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου στο Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Βέττας: «Το εμπόριο θεμέλιο της οικονομίας – αλλά χρειάζεται νέα στρατηγική»

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Βέττας, τόνισε ότι το εμπόριο αποτέλεσε διαχρονικά θεμέλιο της ελληνικής οικονομίας, στήριξε την απασχόληση και τα εισοδήματα και συνέβαλε στη σύνδεση της χώρας με τις διεθνείς αγορές. Όπως σημείωσε, «δεν μπορώ να σκεφτώ δυναμική οικονομία που να μην είναι εμπορικά συνδεδεμένη». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το μέλλον απαιτεί τολμηρές αλλαγές και νέα στρατηγική.

Επισήμανε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην κατανάλωση, αλλά οφείλει να δώσει έμφαση στις επενδύσεις και στην αποταμίευση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. «Το 2028 η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να θυμίζει το 2008», είπε, θέτοντας ως προτεραιότητα την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ο κ. Βέττας επεσήμανε πως η ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί μετά την κρίση, ωστόσο παραμένει κλειστή σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ανέδειξε τον κίνδυνο του «μικρού ελέφαντα στο δωμάτιο», δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ τομέων της οικονομίας, ο οποίος, αν δεν αντιμετωπιστεί με όρους παραγωγικότητας και εξωστρέφειας, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Κλείνοντας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις δυνατότητες της χώρας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια προόδου, εφόσον το εμπόριο αγκαλιάσει την τεχνολογία και η οικονομία στραφεί σε πιο δυναμικό και ανοιχτό μοντέλο.

Γεράρδος: «Η ΤΝ αλλάζει τα πάντα – ο άνισος ανταγωνισμός με τις ασιατικές πλατφόρμες»

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος, ανέδειξε τον ριζικό μετασχηματισμό που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο λιανικό εμπόριο, σημειώνοντας ότι αλλάζει κάθε στάδιο της εμπορικής διαδικασίας και μεταμορφώνει την καταναλωτική συμπεριφορά. Όπως τόνισε, «οι Έλληνες έμποροι διαθέτουν εμπειρία και ανθεκτικότητα, έχοντας επιβιώσει μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις», αλλά σήμερα καλούνται να ανταποκριθούν σε «εκκωφαντικές αλλαγές». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ανταγωνισμό από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η Temu και η SHEIN, που αποστέλλουν στην Ελλάδα περί τα 80.000 πακέτα ημερησίως, καλύπτοντας σχεδόν το 20% του ελληνικού e-commerce. Όπως είπε, οι όροι ανταγωνισμού είναι βαθιά άνισοι, καθώς οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δασμών, δεοντολογίας και πιστοποίησης που ισχύουν για τους Έλληνες εμπόρους.

Υπογράμμισε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αποτελεί πλέον καινούριο φαινόμενο αλλά σταθερή πραγματικότητα, με κάθε επιχείρηση να δραστηριοποιείται πλέον πολυκαναλικά, τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο.

Παντελιάδης: «Ανησυχητικές τάσεις στην κατανάλωση – χαμηλή κερδοφορία στα σούπερ μάρκετ»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, εστίασε στις τάσεις της κατανάλωσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, παρά τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών, δεν έχει παρατηρηθεί μείωση της κατανάλωσης, όμως ανησυχητική είναι η αλλαγή συμπεριφοράς των 35 εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, καθώς δαπανούν λιγότερα και ιδιαίτερα όσοι επιλέγουν βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην διαχέονται τα έσοδα στις τοπικές κοινωνίες, προκαλώντας ανισορροπίες.

Σχολίασε επίσης ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στα σούπερ μάρκετ παραμένει περιορισμένο στην Ελλάδα, με μικρό μερίδιο αγοράς και μόνο ήπια αυξητική τάση, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να προτιμούν το φυσικό κατάστημα ως βασικό χώρο αγορών. Παράλληλα, ανέδειξε το ζήτημα της χαμηλής κερδοφορίας του κλάδου: στην Ελλάδα τα περιθώρια κερδοφορίας διαμορφώνονται στο 1,4% επί του τζίρου, τη στιγμή που στην Ευρώπη θεωρείται επιτυχία η επίδοση 3% έως 4%. Υπογράμμισε ότι η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κα Κατερίνα Δούκα.

Zawistowska: Οι προτεραιότητες της Ε.Ε. για το λιανεμπόριο

Ακολούθησε η παρέμβαση της Joanna Zawistowska, Διευθύντριας Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσίασε τις προτεραιότητες για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Όπως υπογράμμισε, το λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και βασική προτεραιότητα της Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς που παραμένει ατελής.

Η ίδια αναφέρθηκε σε κατευθυντήριες γραμμές για την αναλογικότητα των ρυθμίσεων, καθώς και σε εργαλεία που θα περιορίσουν τους εδαφικούς περιορισμούς στον εφοδιασμό, οι οποίοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, που συχνά παρακάμπτει τους κανόνες δεοντολογίας και ασφάλειας, και γνωστοποίησε ότι η Κομισιόν προετοιμάζει σειρά μέτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά καταστήματα, ανακοινώνοντας την καθιέρωση θεσμού βράβευσης για το τοπικό λιανεμπόριο, με αιτήσεις ανοιχτές έως τις 9 Οκτωβρίου.

Επίσημος χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς.