Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ σε αδράνεια - Το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024

Αναλυτικά ο κ. Καστανίδης αναφέρει στην ανάρτηση του στο Χ:
«1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.
2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια.
3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου!
Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική».
1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.— Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) September 23, 2025
2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια.
3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου!
Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική.