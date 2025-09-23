Καστανίδης: Το ΠΑΣΟΚ σε αδράνεια - Το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024

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Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης, επισημαίνει σε ανάρτησή του στα social media τα προβλήματα λειτουργίας στο κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.

Αναλυτικά ο κ. Καστανίδης αναφέρει στην ανάρτηση του στο Χ:

«1.Το εκλεγμένο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ δεν συνεδριάζει από τον Ιούνιο του 2024.

2.Το διορισμένο Πολιτικό Κέντρο είναι σε αδράνεια.

3.Διορίστηκε γραμματέας της ΚΟΕΣ χωρίς να υπάρχουν μέλη του οργάνου!

Χρειαζόμαστε κόμμα εν κινήσει, με θεσμικά όργανα που ορίζουν τη στρατηγική».