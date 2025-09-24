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Χρηστίδης: Ο Ερντογάν επιχειρεί να παίξει με το κύρος και το γόητρο της πατρίδας μας
Πολιτική
10:53 - 24 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Ο Ερντογάν επιχειρεί να παίξει με το κύρος και το γόητρο της πατρίδας μας

Reporter.gr Newsroom
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«Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν έχει μία πολύ κακή σημειολογία. Παίζει με την Ελλάδα, θίγει το κύρος της πατρίδας μαι και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ANT1 το πρωί της Τετάρτης (24/9). 

Υποστήριξε ότι η χτεσινή αναβολή δεν είναι μια καλή στιγμή για τη χώρα μας και ότι υπάρχουν υπεύθυνοι γι’ αυτό που συνέβη.

«Εάν υπήρχε εκνευρισμός, δεν θα είχε γίνει ποτέ καμία συνάντηση. Εμείς πιστεύουμε στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, θέλουμε τον διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Χρηστίδης ξεκαθάρισε ότι «όταν θίγεται το κύρος και το γόητρο της χώρας δεν πολιτικολογούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει υπεύθυνος για όλη αυτή την κατάσταση».

Τόνισε, δε, την ανάγκη, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, να υπάρξει μια διαφορετική στρατηγική εφεξής, καθώς - όπως είπε - «ο τρόπος με τον οποίο έχει πορευθεί η κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, είναι μη λειτουργικός».

Επισήμανε, τέλος, ότι το κρίσιμο ζήτημα που αφορά το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” που εφαρμόζει η Άγκυρα, πρέπει να τεθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό με την πρώτη ευκαιρία.

«Έχουμε επισημάνει ότι όσο εμείς προβάλλουμε τη λογική των “ήρεμων νερών”, ο κ. Ερντογάν παίζει με την “Γαλάζια Πατρίδα” και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει μόνο θεωρητικά αλλά πρακτικά σε όλη την ευρύτερη περιοχή», κατέληξε.

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