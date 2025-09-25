Κάλεσμα Τεμπονέρα για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου

Σε ανοιχτό συνέδριο για την ίδρυση ενός νέου φορέα στον χώρο της προοδευτικής Αριστεράς κάλεσε ο Διονύσης Τεμπονέρας την Τετάρτη (24/9) από το βήμα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αττική και στην οποία παρευρίσκονταν ως ομιλητές η Λούκα Κατσέλη, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Ο κ. Τεμπονέρας σημείωσε ότι θα πρέπει να προηγηθεί μία ευρεία προγραμματική συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, αλλά και προσωπικοτήτων από τον προοδευτικό χώρο – ένα «ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο», όπως είπε χαρακτηριστικά – υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει από μηδενική βάση.

Βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της συζήτησης αυτής με απώτερο στόχο της την ίδρυση ενός νέου φορέα είναι, κατά τον κ. Τεμπονέρα, οι συμμετέχοντες να αφήσουν πίσω όλες τις παθογένειες και τις διαφωνίες του παρελθόντος και, με το βλέμμα στο «αύριο», να προχωρήσουν μαζί.

«Προτείνουμε την κατάθεση κοινής ιδρυτικής διακήρυξης για ένα νέο κίνημα του αριστερού και προοδευτικού χώρου με ευρύτερη συσπείρωση, μακριά από τις αντιθέσεις του χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα (Πέμπτη, 25/9), ο κ. Τεμπονέρας μιλώντας στο ραδιόφωνο «Αθήνα 9,84» επανήλθε σε όσα είπε στη χθεσινή του παρέμβαση, σημειώνοντας ότι η πρότασή του είναι να γίνει μία «μεγάλη συνάντηση του προοδευτικού χώρου και της Αριστεράς», με τη συμμετοχή όσων έχουν «αντιδεξιό πρόσημο» και στέκονται κατά του νεοφιλελευθερισμού.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσω ενός τέτοιου σχήματος ο προοδευτικός χώρος θα καταφέρει να «ξεκολλήσει» από τα χαμηλά ποσοστά κάτω του 10%. Μάλιστα, σημέιωσε χαρακτηριστικά ότι χρειαζόμαστε μία «νέα Μεταπολίτευση», καθώς η Μεταπολίτευση όπως την ξέραμε έχει, κατά την εκτίμησή του κ. Τεμπονέρα, τελειώσει.