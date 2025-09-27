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Μυλωνάκης: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να «σερβίρει» το δικό της «μενού» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
16:19 - 27 Σεπ 2025

Μυλωνάκης: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να «σερβίρει» το δικό της «μενού» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, αναφερόμενος  στην κατάθεση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, τόνισε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να «σερβίρει» το δικό της «μενού» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», «για όποιον θέλει πραγματικά να ακούσει τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Νίκος Σαλάτας, μπορεί να παρακολουθήσει τα παρακάτω αποσπάσματα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ερμηνείες που κρύβει «το μενού» που προσπαθεί να «σερβίρει» η αντιπολίτευση για να αποκρύψει για μια ακόμη φορά το πραγματικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «μια αντιπολίτευση που εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, μιλώντας για συγκάλυψη, όταν το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε ως Κυβέρνηση ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, λέγοντας ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους εισαγγελείς».

Ο κ. Μυλωνάκης κατέληξε λέγοντας: «Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα να φτιαχτεί ένας νέος αποτελεσματικός και δίκαιος οργανισμός στην ΑΑΔΕ που θα διασφαλίζει έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους».

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