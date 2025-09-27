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Συρία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ για τα γεγονότα της Νταράα το 2011
Ειδήσεις
16:05 - 27 Σεπ 2025

Συρία: Ένταλμα σύλληψης κατά του Μπασάρ αλ-Άσαντ για τα γεγονότα της Νταράα το 2011

Reporter.gr Newsroom
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Ένας Σύριος δικαστής εξέδωσε το Σάββατο (27/9) ένταλμα σύλληψης για τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του εγκληματία Μπασάρ αλ-Άσαντ με κατηγορίες που σχετίζονται με τα γεγονότα της Νταράα το 2011», δήλωσε ο δικαστής Ταουφίκ αλ-Άλι στο Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SANA).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για προμελετημένο φόνο, βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο και στέρηση της ελευθερίας. «Αυτή η δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για την κυκλοφορία του εντάλματος μέσω της Ιντερπόλ και για τη διερεύνηση της υπόθεσης σε διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε.

Ο δικαστής επισήμανε ότι το μέτρο ελήφθη μετά από αγωγή που κατέθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων των γεγονότων του 2011 στη Νταράα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η πόλη Νταράα υπήρξε το επίκεντρο της εξέγερσης του Μαρτίου 2011 κατά του καθεστώτος Άσαντ.

Ο Άσαντ, ηγέτης της Συρίας για σχεδόν 25 χρόνια, κατέφυγε στη Ρωσία τον περασμένο Δεκέμβριο, τερματίζοντας το καθεστώς του Κόμματος Μπαάθ που βρισκόταν στην εξουσία από το 1963. Τον Ιανουάριο συγκροτήθηκε νέα μεταβατική κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Αχμάντ αλ-Σαράα.

Από την ανατροπή του Άσαντ στα τέλη του 2024, η νέα συριακή κυβέρνηση έχει προωθήσει πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διεύρυνση της συνεργασίας με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους.

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